60Âå½÷À¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÃ¦°á¾ì¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¡Ä²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê41¡Ë¤òÂáÊá¡ÖÍç¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¿·³ã
µîÇ¯12·î¡¢¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤Î60Âå½÷À¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Ã¦°á¾ì¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ½÷À¤ÎÍç¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢41ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»µï¿¯Æþ¡¦ÀÅª»ÑÂÖ»£±ÆÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º´ÅÏ»Ô¶â´Ý¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏµîÇ¯12·î24Æü¤´¤í¡¢º´ÅÏ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë60Âå½÷À¤Î¼«Âð¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¡¢Ã¦°á¾ì¤ËÆ°²è»£±ÆÍÑ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢½÷À¤ÎÍç¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤Ï½÷À¤«¤é·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÈï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÃË¤È½÷À¤ÎÌÌ¼±¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢Íç¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤¬ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤ò¾Ü¤·¤¯ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£