µîÇ¯12·î¡¢¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤Î60Âå½÷À­¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Ã¦°á¾ì¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ½÷À­¤ÎÍç¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢41ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½»µï¿¯Æþ¡¦À­Åª»ÑÂÖ»£±ÆÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º´ÅÏ»Ô¶â´Ý¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£

ÃË¤ÏµîÇ¯12·î24Æü¤´¤í¡¢º´ÅÏ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë60Âå½÷À­¤Î¼«Âð¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¡¢Ã¦°á¾ì¤ËÆ°²è»£±ÆÍÑ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢½÷À­¤ÎÍç¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ö·ï¤Ï½÷À­¤«¤é·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÏÈï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÃË¤È½÷À­¤ÎÌÌ¼±¤ÎÍ­Ìµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢Íç¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤ÏÃË¤¬ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤ò¾Ü¤·¤¯ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£