Èõ¸ýÉö¡¢2026Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPLATFORM¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª³Ú¶Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿Ø¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÈõ¸ýÉö¤¬3·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPLATFORM¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢½ñÀÒ¤ÎÁõ²è¤ä¹¹ðÍÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼·Å»Ò»á¤Ë¤è¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¡£¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤ò·Å»Ò»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥ì¥È¥í¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¡É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Èõ¸ýÉö¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖPLATFORM¡×¤è¤ê3¶Ê¤Î¾ÜºÙ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1·î18Æü(Æü)20»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÈõ¸ýÉö¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÈõ¸ýÉö¤Î¤³¤ó¤ÊÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Èõ¸ýÉö¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¸÷Áý¥Ï¥¸¥á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤¯¤¸¤é¤Î²Î¡×¤¬½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Èõ¸ýÉö¤Ï2020Ç¯3·î25Æü(¿å)¤ËLantis¤è¤ê¡ÖMARBLE¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é´Ý6Ç¯¤È¤Ê¤ë2026Ç¯3·î25Æü¤ËËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
º£ºî¤Ï¡¢Èõ¸ýÉö¤Î²»³Ú³èÆ°¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢FLOW¤ä¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢½é´ü¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¶ÁÌÄ¡×¤ä¡ÖMARBLE¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ºî²È¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½¸·ë¤·¤Æ¿·¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤¹¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°6¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã³Ú¶Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥³¥á¥ó¥È¡ä
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¸÷Áý¥Ï¥¸¥á
º£²ó¤ÎEPÀ©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èõ¸ýÉö¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¿¼¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²Î¾§ÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¤ÏÃå¼Â¤ËËá¤«¤ì¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇÌÜ¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤«¤é¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ä´¶³Ð¤¬¼«Á³¤Ê·Á¤Ç²»³Ú¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤òÈ¯Ãí¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤É¤Î³Ú¶Ê¤â´üÂÔ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤êÈó¾ï¤Ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤EP¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤òÀÅ¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤ÎÉ½¸½¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÎõ²Î¡×
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¤ß¤å¡¼
¡ÖÎõ²Î¡×¤ÎºîÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿ ¤ß¤å¡¼ ¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¶ÁÌÄ¡×¤ÎºîÊÔ¶Ê¤ä¡¢1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ÖKANA-DERO¡×¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎõ²Î¡×¤ÏKANA-DERO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
Ç³¤¨¤ëÁÛ¤¤¤¬³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
ºî»ì¡§Yisoch
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Yisoch¤Ç¤¹¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èõ¸ýÉö¤ÎÇØÃæ¤Ï¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¯Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤â¤Î¤òÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤¿¡¢¤Ç¤í¡¼¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥Ó¥·¥Ó¥·´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¤Æ¤Í¡ª
¡Ö¤¯¤¸¤é¤Î²Î¡×
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¸÷Áý¥Ï¥¸¥á(FirstCall)
2020Ç¯3·î25Æü¤Ë¡ÖMARBLE¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Èõ¸ýÉö¤¬¡¢²áµî¤«¤é¸½ºß¤Ø¸þ¤±¤Æ²Î¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¡Èº£¤Î¼«Ê¬¡É¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ø¸þ¤±¤Æ½Å¤Í¤Æ²Î¤¦¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éËÜ³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò·ë¤Ö¡¢ÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ºî¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤ÇÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡ÖMARBLE¡×À©ºî¿Ø¤È¡¢ºÆ¤Ó³Ú¶Ê¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿¹ÅÄÏÂ¼ù(FirstCall)
Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¤«¤é»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤¤Ã¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤»¤ëÆü¤¬Íè¤ë¡£Âç¾æÉ×¡¢¾Ð¤¤Èô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡½¡½¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥È¥ó¥Á¥¥½¥ó¥°¡É¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èõ¸ýÉö¤Î¡È¸µµ¤¥½¥ó¥°¡É¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØPLATFORM¡Ù
2026Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+BD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï11,000¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖ¡§LACA-35270
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/LACA-35270
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï3,000¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖ¡§LACA-25270
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/LACA-25270
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÍ½þÆÃÅµÉÕ¤¡Û
Í½þÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊÍ½þÆÃÅµÉÕ¤¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï12,500¡ÜÀÇ
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://shop.nijisanji.jp/LACA-35270.html
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊÍ½þÆÃÅµÉÕ¤¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï4,500¡ÜÀÇ
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://shop.nijisanji.jp/LACA-25270.html
¡ã¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡ä
¡¦Îõ²Î
ºî»ì¡§Yisoch¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¤ß¤å¡¼
¡¦¤¯¤¸¤é¤Î²Î
ºî»ì¡§Ê¿Êþ¿ò(FirstCall)¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¸÷Áý¥Ï¥¸¥á(FirstCall)
¡¦¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿¹ÅÄÏÂ¼ù(FirstCall)¡¡ÊÔ¶Ê¡§¸÷Áý¥Ï¥¸¥á(FirstCall)
¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡ÊFLOWÄó¶¡³Ú¶Ê¡Ë
¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼Äó¶¡³Ú¶Ê¡Ë
Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ
Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥± ¢¨·ÁÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÅµ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ß¤¢¤ß¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
A-on STORE / A-on STORE Powered by A!SMART¡§£²LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É2Ëç¡õ76mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸2¸Ä¥»¥Ã¥È
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡õ75mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡§½é²ó¸ÂÄêÈ×:¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡Ê100£í£í»ÍÊý¡Ë¡õ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê76£í£í¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×:¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê76£í£í¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼A4
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§ LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê³Æ76mm¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤´¹ØÆþ»þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¼Â»Ü¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾Ý³°ÀßÄê¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
Èõ¸ýÉö2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPLATFORM¡×¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û/¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯5·î4Æü(·î¡¦½Ë)¤ËÆæ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114422
¡ü¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¾ðÊó
¡ØÈõ¸ýÉö¤Î¤³¤ó¤ÊÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡Ù
Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÊFM91.6/AM1134/radiko¡Ë
Ëè½µÆüÍË20¡§30¡Á21¡§00
Ä¶¡ª£Á¡õ£Ç¡Ü¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ª¡Ë/QloveR¤Ç¤âÆ±»þÁ÷¿®
Ëè½µ·îÍË18¡§30¡Á19¡§00
¡ãÈõ¸ýÉö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
VR´ØÀ¾¤Ë½»¤à¹â¹»2Ç¯À¸¡£Ä¹¿È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ç¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬À¸¤¤¬¤¤¡£
¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¡¼³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡È¤Ç¤í¡¼¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë³¦¤Ç¤â¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£
2020Ç¯3·î¤Ë¡¢¸÷Áý¥Ï¥¸¥á¤ò²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØMARBLE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
°Ê¹ß¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¡¢¥¹¥«¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¶î»È¤¹¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ³ô¤Î1¿Í¡£
2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈõ¸ýÉö½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖHiguchi Kaede 2024-2025 LIVE Tour ¡ÈBREAKING¡É¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£
