【写真】47歳2児の母モデル「11歳でこの大人っぽさはすごい」イケメン長男公開
◆田丸麻紀、金髪メッシュの長男と“表参道デート”
田丸は「長男の冬休みラストの日に 表参道デート」と綴り、現在11歳の長男のリクエストで訪れたレストランでの写真を投稿。黒のタートルネックで、金髪のメッシュが入ったスタイリッシュなヘアスタイルの長男が横を向いて微笑む姿を披露した。その他、長男がフェンシングに打ち込む姿なども公開している。
◆田丸麻紀の投稿に反響
この投稿には「麻紀さんに口元がそっくり」「金髪メッシュが似合いすぎ」「イケメンすぎる」「11歳でこの大人っぽさはすごい」「洗練されたオーラが出てる」「美しい姿勢」といった反響が寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
