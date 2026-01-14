益若つばさ、黒ギャル時代の振袖姿公開「盛り髪が流石」「懐かしい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/14】タレントの益若つばさが1月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。自身の“黒ギャル”時代の振り袖姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳モデル「盛り髪が流石」黒ギャル時代のド派手振袖姿
益若は成人の日に合わせて、小麦色に焼けた肌に派手なメイクを施した“黒ギャル”時代の振り袖姿を投稿。高く盛り上げたヘアスタイルに白いファーをまとい、華やかな振袖でピースサインを決める写真を披露した。現在のみずみずしい白肌の印象とは対照的で、当時のギャル文化を象徴するようなエネルギーに満ち溢れたショットを公開している。
この投稿にファンからは「ギャルオーラ全開」「輝いてる」「盛り髪が流石」「懐かしい」「アゲアゲな空気感」「元気出てくる」「今も素敵だけど、この頃も可愛すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆益若つばさ、伝説の“黒ギャル”時代の振り袖ショット公開
◆益若つばさの投稿に反響
