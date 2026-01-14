ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±éÂç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÈÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤ÈÂÐ·è¡É·³»Õ´±Ê¼±ÒÌò¤ÏÁÒÍªµ® ¾®´ØÍµÂÀ¡¦·ëÌÚÞæÀ±¤é¤âÂç²Ï½é½Ð±é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BS4K¡§Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡Ë¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£¡È·³»Õ´±Ê¼±Ò¡É¤òÁÒÍªµ®¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¿¥ÅÄÀª¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿®Ä¹¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²Ï½é²ó ¾®·ª½Ü±é¤¸¤ë¿®Ä¹¤¬¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬ÊÌ³Ê¡×¤ÈÏÃÂê
º£²ó¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½Âè7ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢½¨Ä¹¡¦½¨µÈ¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤È¤Ê¤ë·³»Õ¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤òÁÒ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ÎÁÒ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½¨µÈ¤Ë»Å¤¨¤¿·³»Õ¡£¿¥ÅÄ¤ÈÌÓÍø¤ÎÀªÎÏÁè¤¤¤ÎÁ°Àþ¡¦ÇÅËá¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾Éô¡Ë¤Ç¾®»û²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¨µÈ¤¬ÇÅËá¹¶Î¬¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Î¨Àè¤·¤Æ½¨µÈ¤ÎÇÛ²¼¤ËÆþ¤ë¡£ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹¡£
½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÒ¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤«¤é¡¢°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÇÒ¸«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤¢¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÅ·ºÍ·³»Õ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤µ¸ÎÌî¿´¤ò»ý¤ÄÈà¤¬¤É¤¦ÂçÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤Î¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´±Ê¼±Ò¤ò´Ñ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ï£¡¹¤¿¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÃæ¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿¥ÅÄÀª¤Î¥¥ã¥¹¥È¤â²ò¶Ø¡£¿¥ÅÄ¿®Ãé¤ò¾®´ØÍµÂÀ¡¢¿¥ÅÄ¿®¹§¤ò·ëÌÚÞæÀ±¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢²ÃÆ£À¶Àµ¤ò°ËÆ£¸¾¡¢²ÃÆ£À¶Àµ¤ò°ËÆ£¸¾¡¢Ê¡ÅçÀµÂ§¤ò¾¾ºêÍ¥µ±¡¢ÃÓÅÄ¹±¶½¤òËÙ°æ¿·ÂÀ¡¢ÂìÀî°ì±×¤òÃöÄÍ·òÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¦ÌòÊÁ¡§½¨µÈ¤Ë»Å¤¨¤¿·³»Õ¡£¿¥ÅÄ¤ÈÌÓÍø¤ÎÀªÎÏÁè¤¤¤ÎÁ°Àþ¡¦ÇÅËá¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾Éô¡Ë¤Ç¾®»û²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¨µÈ¤¬ÇÅËá¹¶Î¬¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Î¨Àè¤·¤Æ½¨µÈ¤ÎÇÛ²¼¤ËÆþ¤ë¡£ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤«¤é¡¢°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÇÒ¸«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤¢¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
Å·ºÍ·³»Õ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤µ¸ÎÌî¿´¤ò»ý¤ÄÈà¤¬¤É¤¦ÂçÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤Î¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´±Ê¼±Ò¤ò´Ñ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ï£¡¹¤¿¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÃæ¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¦ÌòÊÁ¡§¿®Ä¹¤ÎÄ¹ÃË¡£¿®Ä¹¤«¤é²ÈÆÄ¤ò¾ù¤é¤ì¡¢ÈþÇ»¡¦ÈøÄ¥¤ò¼£¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤ÎºÝ¤Ë¡¢Éã¡¦¿®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÆ¤¤¿¤ì¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
¤Þ¤ºÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÊý¡¹¤Î°ì°÷¤Ë½é¤á¤Æ¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢NHK¤Î»Ò¶¡ÈÖÁÈ¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬»È¤¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤¬Ä«¥É¥é¤ÈÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¿Í¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ÎÆ´¤ì¤¬³ð¤¦¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Àï¹ñ»þÂå¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ë»þÂå¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÊ£»¨¤ËÍí¤ó¤À°¦¤äÁþ¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢Î¢ÀÚ¤êÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¸¤È´¤¯¡×¶¯¤µ¡¦Ñ³¤µ¡¦Èþ¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤¹¤ëÊý¡¹¤È¤Î¤ª¼Çµï¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Ç®¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
¡ÖËÜÈÖ¡¢ÍÑ°Õ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Î½Ö´Ö¤Ïº£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹âÍÈ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£10Âå¤Îº¢¤´°ì½ï¤·¤¿°á¾Ø¤µ¤ó¤¬ëÐ¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ªÃåÊª¤òÅ»¤¤¡¢½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¡¢¿¥ÅÄ¿®Ãé¤È¤·¤ÆÌò¤òÀ¸¤»Ï¤á¤ë½Ö´Ö¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÎÆ´¤ì¤¬¼Â¤Ã¤¿½Ö´Ö¡£¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤ÏÂêÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡Ö·»Äï¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Î±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ãé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·»Äï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬·»Äï¤È¤ÎÁè¤¤¤ò·Ð¤Æ²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À»ö¼Â¤ÎÃæ¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ë¿®Ãé¤Ï·»Äï¤È¤É¤¦ÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤«¤é¤Î·»Äï´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¦ÌòÊÁ¡§¿®Ä¹¤Î»°ÃË¡£²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À·»¡¦¿®Ãé¤È¤È¤â¤Ë¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼°ìÅý¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£Éã¤ÎÌ¿¤Ç»Í¹ñ±óÀ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÇÚÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖËä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
¤Þ¤º½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤Î»þÂå¤ÎÇØ·Ê¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬±×¡¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¤É¤ì¤À¤±¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë½ÐÍè¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¦ÌòÊÁ¡§¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é½¨µÈ¤Ë¶á½¬¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤ë¡£¿ô¡¹¤ÎÉð¸ù¤ò¾å¤²¡¢½¨µÈ¤È¼ÆÅÄ¾¡²È¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ìÍ¥ö³Ù¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤«¤é¡ÖìÍ¥ö³Ù¤Î¼·ËÜÁä¡×¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
Ìò¼Ô¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿»Å»ö¤¬¤³¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤·¤¿¡£½é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¡¢¾å¼ê¤¯¸«¤»¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤º¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¹ç³Ê¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Îµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
ÃéµÁ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤º¡¢Ë¿Ã²È¤ò»×¤¤Â³¤±¤¿Éð¾¡¦²ÃÆ£À¶Àµ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÆ£À¶Àµ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤¼¸½Âå¤Ç¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Éð¾¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ¶Àµ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¡¢Á´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢½é¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¦ÌòÊÁ¡§²ÃÆ£À¶Àµ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢½¨µÈ¤Ë¶á½¬¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤¿¡¢»Ò»ô¤¤¤Î²È¿Ã¡£ìÍ¥ö³Ù¤ÎÀï¤¤¤Ç¤ÏºÇÂç¤ÎÉð¸ù¤òµó¤²¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖìÍ¥ö³Ù¤Î¼·ËÜÁä¡×¤Î°ì¿Í¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
½é¤á¤Ï´î¤Ó¤È¶Ã¤¤ÈÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»þÂå·à¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤µ¤é¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤äÀèÇÚÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡ÈÊ¡ÅçÀµÂ§¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÁ´ÎÏ¤Ç¡¢Ä©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±éÎò
²ÖÇ³¤æ¡Ê2015Ç¯¡Ë ¡§Ãæ¸¶ÉüÎ¼Ìò
À¾¶¿¤É¤ó¡Ê2018Ç¯¡Ë¡§ Â¼ÅÄ¿·È¬Ìò
¡¦ÌòÊÁ¡§¿®Ä¹¤Ë¾®À«¤È¤·¤Æ»Å¤¨¡¢¤Î¤Á¤Ë²ÈÏ·¤È¤Ê¤ë¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Î¤Î¤Á¡¢À¶¿Ü²ñµÄ¤Ç¤Ï½¨µÈ¤ËÌ£Êý¤¹¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
Î¨Ä¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï»°ºîÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¤ä°áÁõ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤ÏËè²ó¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÀï¹ñ»þÂå¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥Ò¥·¥Ò¥·¤ÈÅÁ¤ï¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¸½¾ì¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ëÁÛ¤ª¤â¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÓÅÄ¹±¶½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¦ÌòÊÁ¡§¿¥ÅÄ²È½Å¿Ã¡£¹ÃÈåÉðÅÄ²È¤ÎÌÇË´¸å¤Ï¡¢Åì¹ñ·Ð±Ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Î¤¢¤È¡¢½¨µÈ¤È¤ÏêÖ¤òÊ¬¤«¤Á¡¢¼ÆÅÄ¾¡²È¤ËÌ£Êý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÏÇ°´ê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊªÀ¨¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÃÏ¸µ°¦ÃÎ¤ËÂçÊÑ¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡£ËÜºî¤òÀ©ºîÈ¯É½¤ÇÃÎ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¼«Ê¬¤âÀäÂÐ¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Ç»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
¿¥ÅÄ²È¤ÎÃæ¤Ç¤â·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿¥ÅÄ»ÍÅ·²¦¤Î1¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¿®Ä¹¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ÆÃå¼Â¤Ë·ë²Ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Éð¾¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂìÀî°ì±×¤¬¤¤¤¿¤«¤éÎò»Ë¤¬¤³¤¦Æ°¤¤¤¿¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢Ç®¤¯¡¢±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢Ìµ»ö¤ËÂè2²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤â¡Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ë¿Ã·»Äï¤ÎÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢ËÜÆü¤Ï7Ì¾¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤Ï¾¯¤·Àè¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âË¿Ã¤ÎÅ·²¼¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤«¤é¡ÖÃ¯¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¤ªÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç²æ¡¹¤¬¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÒÍªµ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Éý¹¤¤ÌòÊÁ¡¢´¶¾ð¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´±Ê¼±ÒÁü¤È¡¢´ûÈ¯É½¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó±é¤¸¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤È¤Î·³»ÕÂÐ·è¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Â¤Ïº£²óÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÂ¿¤¯¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»þ¤Ë¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËèÇ¯Âç²Ï¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¯¡¢ÌÌÇò¤¯¡¢¤½¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¼Ú¤ê¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤âÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾®°ìÏº¡Ê¤Î¤Á¤Î½¨Ä¹¡Ë¤òÃçÌî¡¢¤½¤Î·»¤ÇÆ£µÈÏº¡Ê¤Î¤Á¤ÎÅ·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¡Ë¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²Ï½é²ó ¾®·ª½Ü±é¤¸¤ë¿®Ä¹¤¬¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬ÊÌ³Ê¡×¤ÈÏÃÂê
¢¡ÁÒÍªµ®¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×½Ð±é·èÄê
º£²ó¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½Âè7ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢½¨Ä¹¡¦½¨µÈ¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤È¤Ê¤ë·³»Õ¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤òÁÒ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ÎÁÒ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½¨µÈ¤Ë»Å¤¨¤¿·³»Õ¡£¿¥ÅÄ¤ÈÌÓÍø¤ÎÀªÎÏÁè¤¤¤ÎÁ°Àþ¡¦ÇÅËá¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾Éô¡Ë¤Ç¾®»û²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¨µÈ¤¬ÇÅËá¹¶Î¬¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Î¨Àè¤·¤Æ½¨µÈ¤ÎÇÛ²¼¤ËÆþ¤ë¡£ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿¥ÅÄÀª¤Î¥¥ã¥¹¥È¤â²ò¶Ø¡£¿¥ÅÄ¿®Ãé¤ò¾®´ØÍµÂÀ¡¢¿¥ÅÄ¿®¹§¤ò·ëÌÚÞæÀ±¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢²ÃÆ£À¶Àµ¤ò°ËÆ£¸¾¡¢²ÃÆ£À¶Àµ¤ò°ËÆ£¸¾¡¢Ê¡ÅçÀµÂ§¤ò¾¾ºêÍ¥µ±¡¢ÃÓÅÄ¹±¶½¤òËÙ°æ¿·ÂÀ¡¢ÂìÀî°ì±×¤òÃöÄÍ·òÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¹õÅÄ´±Ê¼±ÒÌò¡§ÁÒÍªµ®
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¦ÌòÊÁ¡§½¨µÈ¤Ë»Å¤¨¤¿·³»Õ¡£¿¥ÅÄ¤ÈÌÓÍø¤ÎÀªÎÏÁè¤¤¤ÎÁ°Àþ¡¦ÇÅËá¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾Éô¡Ë¤Ç¾®»û²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¨µÈ¤¬ÇÅËá¹¶Î¬¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Î¨Àè¤·¤Æ½¨µÈ¤ÎÇÛ²¼¤ËÆþ¤ë¡£ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤«¤é¡¢°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÇÒ¸«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤¢¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
Å·ºÍ·³»Õ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤µ¸ÎÌî¿´¤ò»ý¤ÄÈà¤¬¤É¤¦ÂçÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤Î¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´±Ê¼±Ò¤ò´Ñ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ï£¡¹¤¿¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÃæ¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿¥ÅÄ¿®ÃéÌò¡§¾®´ØÍµÂÀ
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¦ÌòÊÁ¡§¿®Ä¹¤ÎÄ¹ÃË¡£¿®Ä¹¤«¤é²ÈÆÄ¤ò¾ù¤é¤ì¡¢ÈþÇ»¡¦ÈøÄ¥¤ò¼£¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤ÎºÝ¤Ë¡¢Éã¡¦¿®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÆ¤¤¿¤ì¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
¤Þ¤ºÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÊý¡¹¤Î°ì°÷¤Ë½é¤á¤Æ¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢NHK¤Î»Ò¶¡ÈÖÁÈ¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬»È¤¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤¬Ä«¥É¥é¤ÈÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¿Í¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ÎÆ´¤ì¤¬³ð¤¦¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Àï¹ñ»þÂå¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ë»þÂå¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÊ£»¨¤ËÍí¤ó¤À°¦¤äÁþ¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢Î¢ÀÚ¤êÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¸¤È´¤¯¡×¶¯¤µ¡¦Ñ³¤µ¡¦Èþ¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤¹¤ëÊý¡¹¤È¤Î¤ª¼Çµï¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Ç®¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
¡ÖËÜÈÖ¡¢ÍÑ°Õ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Î½Ö´Ö¤Ïº£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹âÍÈ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£10Âå¤Îº¢¤´°ì½ï¤·¤¿°á¾Ø¤µ¤ó¤¬ëÐ¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ªÃåÊª¤òÅ»¤¤¡¢½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¡¢¿¥ÅÄ¿®Ãé¤È¤·¤ÆÌò¤òÀ¸¤»Ï¤á¤ë½Ö´Ö¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÎÆ´¤ì¤¬¼Â¤Ã¤¿½Ö´Ö¡£¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤ÏÂêÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡Ö·»Äï¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Î±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ãé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·»Äï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬·»Äï¤È¤ÎÁè¤¤¤ò·Ð¤Æ²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À»ö¼Â¤ÎÃæ¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ë¿®Ãé¤Ï·»Äï¤È¤É¤¦ÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤«¤é¤Î·»Äï´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¿¥ÅÄ¿®¹§Ìò¡§·ëÌÚÞæÀ±
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¦ÌòÊÁ¡§¿®Ä¹¤Î»°ÃË¡£²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À·»¡¦¿®Ãé¤È¤È¤â¤Ë¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼°ìÅý¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£Éã¤ÎÌ¿¤Ç»Í¹ñ±óÀ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÇÚÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖËä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
¤Þ¤º½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤Î»þÂå¤ÎÇØ·Ê¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬±×¡¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¤É¤ì¤À¤±¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë½ÐÍè¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡²ÃÆ£À¶ÀµÌò¡§°ËÆ£¸¾
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¦ÌòÊÁ¡§¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é½¨µÈ¤Ë¶á½¬¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤ë¡£¿ô¡¹¤ÎÉð¸ù¤ò¾å¤²¡¢½¨µÈ¤È¼ÆÅÄ¾¡²È¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ìÍ¥ö³Ù¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤«¤é¡ÖìÍ¥ö³Ù¤Î¼·ËÜÁä¡×¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
Ìò¼Ô¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿»Å»ö¤¬¤³¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤·¤¿¡£½é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¡¢¾å¼ê¤¯¸«¤»¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤º¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¹ç³Ê¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Îµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
ÃéµÁ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤º¡¢Ë¿Ã²È¤ò»×¤¤Â³¤±¤¿Éð¾¡¦²ÃÆ£À¶Àµ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÆ£À¶Àµ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤¼¸½Âå¤Ç¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Éð¾¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ¶Àµ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¡¢Á´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢½é¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡Ê¡ÅçÀµÂ§Ìò¡§¾¾ºêÍ¥µ±
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¦ÌòÊÁ¡§²ÃÆ£À¶Àµ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢½¨µÈ¤Ë¶á½¬¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤¿¡¢»Ò»ô¤¤¤Î²È¿Ã¡£ìÍ¥ö³Ù¤ÎÀï¤¤¤Ç¤ÏºÇÂç¤ÎÉð¸ù¤òµó¤²¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖìÍ¥ö³Ù¤Î¼·ËÜÁä¡×¤Î°ì¿Í¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
½é¤á¤Ï´î¤Ó¤È¶Ã¤¤ÈÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»þÂå·à¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤µ¤é¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤äÀèÇÚÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡ÈÊ¡ÅçÀµÂ§¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÁ´ÎÏ¤Ç¡¢Ä©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÓÅÄ¹±¶½Ìò¡§ËÙ°æ¿·ÂÀ
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±éÎò
²ÖÇ³¤æ¡Ê2015Ç¯¡Ë ¡§Ãæ¸¶ÉüÎ¼Ìò
À¾¶¿¤É¤ó¡Ê2018Ç¯¡Ë¡§ Â¼ÅÄ¿·È¬Ìò
¡¦ÌòÊÁ¡§¿®Ä¹¤Ë¾®À«¤È¤·¤Æ»Å¤¨¡¢¤Î¤Á¤Ë²ÈÏ·¤È¤Ê¤ë¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Î¤Î¤Á¡¢À¶¿Ü²ñµÄ¤Ç¤Ï½¨µÈ¤ËÌ£Êý¤¹¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
Î¨Ä¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï»°ºîÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¤ä°áÁõ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤ÏËè²ó¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÀï¹ñ»þÂå¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥Ò¥·¥Ò¥·¤ÈÅÁ¤ï¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¸½¾ì¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ëÁÛ¤ª¤â¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÓÅÄ¹±¶½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡ÂìÀî°ì±×Ìò¡§ÃöÄÍ·òÂÀ
¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
¡¦ÌòÊÁ¡§¿¥ÅÄ²È½Å¿Ã¡£¹ÃÈåÉðÅÄ²È¤ÎÌÇË´¸å¤Ï¡¢Åì¹ñ·Ð±Ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Î¤¢¤È¡¢½¨µÈ¤È¤ÏêÖ¤òÊ¬¤«¤Á¡¢¼ÆÅÄ¾¡²È¤ËÌ£Êý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ú½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÏÇ°´ê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊªÀ¨¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÃÏ¸µ°¦ÃÎ¤ËÂçÊÑ¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡£ËÜºî¤òÀ©ºîÈ¯É½¤ÇÃÎ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¼«Ê¬¤âÀäÂÐ¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Ç»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
¿¥ÅÄ²È¤ÎÃæ¤Ç¤â·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿¥ÅÄ»ÍÅ·²¦¤Î1¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¿®Ä¹¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ÆÃå¼Â¤Ë·ë²Ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Éð¾¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂìÀî°ì±×¤¬¤¤¤¿¤«¤éÎò»Ë¤¬¤³¤¦Æ°¤¤¤¿¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢Ç®¤¯¡¢±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Ë¿Ã¤ÎÅ·²¼¼è¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¹â¶¶Í¥¹á»Ò»á¥³¥á¥ó¥È
ÀèÆü¡¢Ìµ»ö¤ËÂè2²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤â¡Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ë¿Ã·»Äï¤ÎÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢ËÜÆü¤Ï7Ì¾¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤Ï¾¯¤·Àè¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âË¿Ã¤ÎÅ·²¼¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤«¤é¡ÖÃ¯¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¤ªÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç²æ¡¹¤¬¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÒÍªµ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Éý¹¤¤ÌòÊÁ¡¢´¶¾ð¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´±Ê¼±ÒÁü¤È¡¢´ûÈ¯É½¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó±é¤¸¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤È¤Î·³»ÕÂÐ·è¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Â¤Ïº£²óÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÂ¿¤¯¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»þ¤Ë¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËèÇ¯Âç²Ï¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¯¡¢ÌÌÇò¤¯¡¢¤½¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¼Ú¤ê¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤âÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾®°ìÏº¡Ê¤Î¤Á¤Î½¨Ä¹¡Ë¤òÃçÌî¡¢¤½¤Î·»¤ÇÆ£µÈÏº¡Ê¤Î¤Á¤ÎÅ·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¡Ë¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û