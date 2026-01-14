元尼神インター誠子、ご飯がすすむ“おつまみおかず”並んだ食卓公開「プロの腕前」「器や盛り付けにもこだわり感じる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/14】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が1月12日、自身のInstagramを更新。手料理が並ぶ食卓を公開した。
【写真】フリー転身の女性芸人「プロの腕前」手作りおかず4品＆白米並んだ食卓
誠子は「ごはんがすすむおつまみおかず」と記し、「鮪のあら煮、玉こんにゃくどて煮、ほうれん草おひたし、厚揚げ大根おでん、白米」がそれぞれ綺麗に器に盛りつけられ、トレーに乗せられている食卓の写真を公開。鮪のあら煮と玉こんにゃくどて煮を調理中の鍋の様子もそれぞれ投稿している。
この投稿に、ファンからは「すごく美味しそう」「食欲そそられる」「プロの腕前」「器や盛り付けにもこだわり感じる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】フリー転身の女性芸人「プロの腕前」手作りおかず4品＆白米並んだ食卓
◆誠子、手料理の食卓公開
誠子は「ごはんがすすむおつまみおかず」と記し、「鮪のあら煮、玉こんにゃくどて煮、ほうれん草おひたし、厚揚げ大根おでん、白米」がそれぞれ綺麗に器に盛りつけられ、トレーに乗せられている食卓の写真を公開。鮪のあら煮と玉こんにゃくどて煮を調理中の鍋の様子もそれぞれ投稿している。
◆誠子の手料理に反響
この投稿に、ファンからは「すごく美味しそう」「食欲そそられる」「プロの腕前」「器や盛り付けにもこだわり感じる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】