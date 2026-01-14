ちゃんみな、『【推しの子】』OP主題歌「TEST ME」リリース
ちゃんみなが、2026年初となる最新楽曲「TEST ME」を配信リリースした。
本楽曲は、TVアニメ『【推しの子】』第3期OP主題歌として書き下ろされたもの。1月14日（水）23時より全国36局にていよいよ放送が始まるTVアニメ『【推しの子】』第3期。初回放送終了後23時30分より、「TEST ME」のMusic VideoがちゃんみなオフィシャルYouTubeアカウントにてプレミア公開されることも発表された。
Music Videoは、妖艶でどこか浮世離れしたキャバレーのような空間で物語が繰り広げられる構成に。観客の熱狂の中登場するちゃんみなの、人々を悪戯に魅了するようなチャーミングな動きに終始目を奪われる作品になっている。映像の後半では、ちゃんみな自身が宙に持ち上げられるアクロバットなペアダンスも披露、Music Videoの目玉に。観客の表情からは「憧れ」や「嫉妬」など様々な感情がくみ取れる、楽曲のテーマに寄り添った映像となっている。
＜リリース情報＞
ちゃんみな
「TEST ME」
配信中
https://nolabel.lnk.to/TEST_ME
※日本時間0時以降各配信ストアごとに順次反映、配信スタートとなります。
ちゃんみな公式サイト：https://chanmina.com/
