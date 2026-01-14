一般社団法人全日本晴れ男・晴れ女協会が主催する「ベスト晴れ男・晴れ女アワード2025」で、この1年を通して最も社会に「晴れ」を届けた会社として、JA晴れの国岡山が「ベスト晴れカンパニー賞」を受賞しました。長年「晴れの国 岡山」を支えてきた企業としての功績が認められました。

選出にあたり、国際的星空保護区に認定されている「星の郷」、井原市美星地区で生産されている「美星満点豚」が「ベスト晴れプロダクト」に選ばれました。協会の榎本昂輔会長は「星空と晴れは親和性が高く、晴れプロダクトとしてピッタリの商品」と講評しました。



JA晴れの国岡山の内藤敏男組合長は、協会から盾と表彰状を受け取り「これまで以上に岡山県の食と農の魅力を全国に発信し、岡山の活性化に努めたい」としています。受賞を記念して、JA晴れの国岡山のX公式アカウントでは、1月31日まで「美星満点豚」をプレゼントするキャンペーンを実施しています。

「ベスト晴れ男・晴れ女アワード」は「誰かのために晴れを届ける人であれ」という協会のミッションを実現し、1年を通して「晴れ」を届けた人たちに贈られる賞です。7回目となる今年は40万を超える投票が寄せられました。ベスト晴れ男には男性9人組のアーティスト「超特急」の松尾太陽さんが、ベスト晴れ女には人気アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子さんが、それぞれ3年連続で選ばれ、殿堂入りしました。また、ミュージシャンのMrs.GREEN APPLEとPerfumeが「審査員特別賞」を受賞しました。