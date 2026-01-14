テクニカルポイント ドル円 主要ポイント上回った状況
159.14 現値
159.03 エンベロープ1%上限（10日間）
158.85 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.79 一目均衡表・転換線
157.46 10日移動平均
156.93 一目均衡表・基準線
156.87 21日移動平均
155.88 エンベロープ1%下限（10日間）
155.50 一目均衡表・雲（上限）
154.89 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.97 100日移動平均
152.24 一目均衡表・雲（下限）
149.23 200日移動平均
ドル高円安進行で主要ポイントを超えての推移
159.03 エンベロープ1%上限（10日間）
158.85 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.79 一目均衡表・転換線
157.46 10日移動平均
156.93 一目均衡表・基準線
156.87 21日移動平均
155.88 エンベロープ1%下限（10日間）
155.50 一目均衡表・雲（上限）
154.89 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.97 100日移動平均
152.24 一目均衡表・雲（下限）
149.23 200日移動平均
ドル高円安進行で主要ポイントを超えての推移