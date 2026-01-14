159.14　現値
159.03　エンベロープ1%上限（10日間）
158.85　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.79　一目均衡表・転換線
157.46　10日移動平均
156.93　一目均衡表・基準線
156.87　21日移動平均
155.88　エンベロープ1%下限（10日間）
155.50　一目均衡表・雲（上限）
154.89　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
152.97　100日移動平均
152.24　一目均衡表・雲（下限）
149.23　200日移動平均

ドル高円安進行で主要ポイントを超えての推移