アップル、動画・音楽・画像編集アプリのサブスク「Apple Creator Studio」。月額1780円
アップルは、動画・音楽・画像などの編集・制作向けアプリが利用できるサブスクリプションサービス「Apple Creator Studio」を1月29日より提供開始する。価格は月額1,780円、または年間17,800円。学生および教職員は月額480円、または年間4,800円で利用できる。
Apple Creator Studioには、動画制作「Final Cut Pro」「Motion」「Compressor」、音楽制作「Logic Pro」「MainStage」、画像編集「Pixelmator Pro」のほか、「Keynote」「Pages」「Numbers」「フリーボード」が含まれる。
「Keynote」「Pages」「Numbers」「フリーボード」は無料で利用できるが、Apple Creator Studioのサブスクに登録するとプレミアムテンプレート、高品質なロイヤリティフリーの写真やグラフィックスのライブラリ、パワフルなインテリジェンス機能にアクセスできるようになる。
アプリのすべての機能を利用できるのは、macOS 26、iPadOS 26、iOS 26以降。ファミリー共有で最大5人と共有できる。
サブスクリプションに新規登録の場合は、1カ月無料トライアルが可能。またiPadやMac購入の場合は3カ月無料体験できる。