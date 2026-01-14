¸«³«¤¤Ç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤±¤ë¡ª ¥×¥í¤Î²è²È¤¬¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¥°¥é¥¸¥å¥¨¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿
¿Þ°Æ¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Þ¥ë¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¡¢Ìó500Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê²èºàÀ½»æ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥½¥ó¼Ò¤Î»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¸¥å¥¨¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¤¬2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÅÐ¾ì¡£
º£²ó¤Ï¤³¤Î¡Ö¥°¥é¥¸¥å¥¨¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Î»ÈÍÑ´¶¤ò²è²È¡¦¾®ÎÓÁï°ìÀè¤¬¼Â±é¡£»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Þ¥ó¿·À½ÉÊ¡Ö¥°¥é¥¸¥å¥¨¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×
¡Ö¥°¥é¥¸¥å¥¨¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥Ô¥«¥½¤ä¥´¥Ã¥Û¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¡¢Ìó5À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎCanson¤Î»æ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢A5ÊÑ·Á¡Ê223Ð¡ß144Ð¡Ë¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¤·¤ª¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥Ã¥Á¡¢¿åºÌ¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¡¢³Æµ»Ë¡¤Ë±þ¤¸¤¿6¼ïÎà¤Î²èÍÑ»æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×10·¿¤ÎÅ¸³«¡£
¡Ö¥°¥é¥¸¥å¥¨¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥«¥é¡¼¡×¤ò²è²È¤¬»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¤µ¤Æ¡¢¿åºÌ»æ¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¥°¥é¥¸¥å¥¨¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥«¥é¡¼¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£½Ä·¿¤È²£·¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢²£¥µ¥¤¥º¤ò»ÈÍÑ¡£
°ìÈÖ¸å¤í¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢»æÀ½¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥ó¤ÇÉ÷·Ê¤Î¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡£¸«³«¤¤À¤È²èÌÌ¤¬Âç¤¤¤¡ª
ÇØ·Ê¤Î¶õ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑ»æ¤Ë¤ÏÎ¢É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«³«¤¤Ç»È¤¦¤ÈÆ±¤¸ÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²èÌÌ¤ò¹¤¯¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
µÛ¤¤¹þ¤ß¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤ä¤¯´¥¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥é¥¸¥å¥¨¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¡¥ß¥Ã¥¯¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¡¥°¥ì¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×¤ò²è²È¤¬»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¼¡¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤ÎÍÑ»æ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¥Ã¥¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡£
¥°¥ì¡¼¤Ï¡¢Ãæ´Ö¿§¡Ê¥Ï¡¼¥Õ¥È¡¼¥ó¡Ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£
¤½¤³¤Ë¡ÖÇò¡×¤È¡Ö¹õ¡×¤òÂ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀ°Å¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¤ÎÇò¤È¹õ¤ò»ÈÍÑ¡£
·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä
ÌÀ°Å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò¤È¹õ¤Î¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥È¤Î³¨¤¬´°À®¡£
»æ¤Î¼ïÎà¤ä¿§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÁ¤Êý¤ä¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡Ö¥°¥é¥¸¥å¥¨¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
À½ÉÊ¾ÜºÙ¾ðÊó
¡Ø¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥«¥é¡¼¡Ù
Å¬¤·¤¿²èºà:¿åºÌ¡¢¿åºÌ¿§±ôÉ®¡¢¥Þ¡¼¥«¡¼¡¢¥¤¥ó¥¯
ÍÑ»æ:¥Û¥ï¥¤¥È/250g/m2
¥Ú¡¼¥¸¿ô:56¥Ú¡¼¥¸(28Ëç)
¡Ø¥ß¥Ã¥¯¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡Ù
Å¬¤·¤¿²èºà:±ôÉ®¡¢¥Õ¥§¥ë¥È¥Ú¥ó¡¢¿åºÌ¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë
ÍÑ»æ:¥Û¥ï¥¤¥È/200g/m2
¥Ú¡¼¥¸¿ô:72¥Ú¡¼¥¸(36Ëç)
¡Ø¥ß¥Ã¥¯¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë/¥°¥ì¡¼¡Ù
Å¬¤·¤¿²èºà:±ôÉ®¡¢¥Õ¥§¥ë¥È¥Ú¥ó¡¢¿åºÌ¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë
ÍÑ»æ:¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥°¥ì¡¼/220g/m2
¥Ú¡¼¥¸¿ô:64¥Ú¡¼¥¸(32Ëç)
¡Ø¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡Ù
Å¬¤·¤¿²èºà:±ôÉ®¡¢¿§±ôÉ®¡¢¥Õ¥§¥ë¥È¥Ú¥ó
ÍÑ»æ:¥Û¥ï¥¤¥È/160g/m2
¥Ú¡¼¥¸¿ô:104¥Ú¡¼¥¸(52Ëç)
¡Ø¥¹¥±¥Ã¥Á&¥Î¡¼¥È¡Ù
Å¬¤·¤¿²èºà:±ôÉ®¡¢¿§±ôÉ®¡¢¥Õ¥§¥ë¥È¥Ú¥ó
ÍÑ»æ:¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼/90g/m2
¥Ú¡¼¥¸¿ô:184¥Ú¡¼¥¸(92Ëç)
²Á³Ê¤ÏÁ´¤Æ2,750±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨À½ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡¡§¥Þ¥ë¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
²è²È¡¡¾®ÎÓÁï°ì¡¡ÀèÀ¸
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ë¤Æ¥Ð¥í¥Ã¥¯³¨²è¤ÎÌÀ°ÅË¡¤ª¤è¤Ó19À¤µª¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥º¥à³¨²è¤Î´ðÁÃ¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥ë¥ë¥Ð¥ë¥°¤Î¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤ò´ð¤ËÌýºÌ²è¤Î¸ÅÅµ³¨²è¤Îµ»Ë¡¤ò³Ø¤Ö¡£
¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ä²èÏ¤Ë¤ÆºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿²í¹æ¡Öã´·î¡×¤ÎÌ¾¤Ç¥Ú¥ó²è¤òÀ©ºî³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://soichi-keigetu.com/