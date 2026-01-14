¡Ú ¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà ¡Û¡¡Âè°ì»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡¡¡Ö½©¤´¤í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤êÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½Ð»º¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥É¥¥É¥¡×
¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Âè°ì»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà ¡Û¡¡Âè°ì»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡¡¡Ö½©¤´¤í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤êÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½Ð»º¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥É¥¥É¥¡×
¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½©¤´¤í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤êÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Ï½Ð»º¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖI'll be a mom soon♥¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£´Ç¯£±·î¡¢¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÄ¾´²¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1992Ç¯1·î23Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢
¿ÈÄ¹¡§168cm
