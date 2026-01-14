フリーアナウンサーの小宮悦子が１４日、所属事務所のＸを通じて、１日に亡くなった久米宏さんへの追悼の言葉を発表した。

小宮は、テレビ朝日系「ニュースステーション」で、８５年の初回から９８年３月まで久米さんの横でニュースを伝え続けた。

訃報が伝えられた１３日には所属事務所は「突然の事で大変驚いており、言葉もありません。今は、コメントを控えさせて頂く」としたが、一夜明け、小宮のコメントを発表した。

【以下、全文】

久米宏さま

実感のない、この不思議な感覚をどうしたものか、途方に暮れています。

１３年間『ニュースステーション』という大冒険をご一緒させて頂き、本当にありがとうございました。言葉に尽くせないほどの思い出があります。伝えるということ、テレビの何たるかを、一から教えて頂きました。それは幸せな、この上なく幸せな日々でした。改めて、心からの感謝をお伝えしたいです。

最後にご一緒したのは、ギャラクシー賞授賞式の司会でしたね。懐かしい久米さんのトーク。タイムスリップしたかのような楽しいひとときでした。

今年はサッカーＷ杯があります。またみんなで観戦、応援できるかと楽しみにしていましたが、とても残念です。残念過ぎます。