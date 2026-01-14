ジャーナリスト、キャスターの安藤優子氏（67）が14日、自身のインスタグラムを更新。元日に81歳で亡くなった、元TBSアナウンサー久米宏さんとの思い出をつづった。

安藤氏は「久米宏さんと 写真は『ニュースステーション』の取材で、アメリカ・アトランタのCNNのスタジオにて」と説明し、久米さんとのツーショット写真を投稿した。

続けて「テレビの画面で、言葉以外の表現手段をどう使うか、身をもって教えてくださったのが、久米さんでした。オンエアーの前、1時間は誰も楽屋に入れずに、お一人で全集中されていた、鬼気迫るお姿を鮮明に記憶しています」と久米さんの教えをつづった。

さらに「プライベートでは、イタリア行きのフライトで偶然乗り合わせ、2人でキャビン近くでミニチュアボトルをグイグイ呑んで、元々声が通る久米さんと大声の私が盛り上がって、CAさんに怒られたのは、今ではいい思い出です。(すいませんでした)思い出せばキリがありません」と思い出を振り返った。

安藤氏は「ひと様に何かを伝えるとはどういうことか、常に受け手の側に立って、考えられていたその姿勢を、これからも唯一無二のお手本として、いきたいと思います。ありがとうございました」と久米さんへ感謝を伝えた。