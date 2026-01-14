自分の親が不倫しているとわかったら、ショックを受けますよね。認めたくないのが本心だと思いますが、目の前で不倫現場を見てしまったら受け止めるしかないようで……。

今回は、母親とパート先の店長の不倫現場を目撃してしまった話をご紹介いたします。

店長と不倫をしていた母

「母がパートをしているスーパーに行ったら、ちょうど裏の通用口にいたので声をかけようと思ったのですが、店長らしき男性と密着して、なにやら親しげに話している様子……。こっそり様子をうかがいながら聞き耳を立てていると、『先週も待ちぼうけさせたじゃない』『ホテルの前で30分も待ったのよ！』と、不倫を決定づける発言をする母。お互いを名前で呼びあっていたし不倫関係だということがすぐにわかりました。まさか母の不倫現場を見ることになるとは、思いもしませんでしたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 母親の不倫は、信じたくないですよね。しかも誰に見られているかもわからないのにパート先でベタベタするなんて、完全に2人の世界に入り込んでしまっている証拠です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。