¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤¬10¡ó¥ª¥Õ¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛÃæ¡ª¸ø¼°LINE¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤¹¤ë¤À¤±¡£
¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14Æü¸½ºß¡¢¿·µ¬¤ÇÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤é¤¨¤Á¤ã¤¦
´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¾ðÊó¤ä¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹ÊÞ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
º£¤Ê¤éLINE¤Î¸¡º÷µ¡Ç½¤äÅ¹Æ¬¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëQR¥³¡¼¥É¤«¤éÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ñ·×¤«¤é10¡ó°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¤Î²èÌÌ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸íÁàºî¤Ç¡Ö»ÈÍÑºÑ¤ß¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¤Ê¤ª¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Áá´ü½ªÎ»¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°X¤è¤ê¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë