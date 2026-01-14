イワクラ、破局したオズワルド伊藤への愚痴が止まらず…「コイツ無理かも」と思った理由に共演者「溜まってんたんだな」

1月11日（日）の『有吉クイズ』では、人気企画「メモドライブ」最新作が放送された。

ドライブ中、イワクラ（蛙亭）がロケ当時は公表されていなかった伊藤俊介（オズワルド）との破局を初告白するシーンがあった。

【映像】中川安奈、オズワルド伊藤の話に「そんな態度とってたらフラれるよなぁ」

ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う「メモドライブ」。初の男女混合メンバーでの実施ということで、イワクラ、蓮見翔（ダウ90000）、渡辺隆（錦鯉）、兼近大樹（EXIT）、熊元プロレス（紅しょうが）、中川安奈という独身男女が参加した。

これまでの同企画と異なり、スタートから和気あいあいとした雰囲気となった今回。恋愛の話題になると、渡辺が「みんな独身だけど、あれ、イワクラは…」と切り出した。

先日、伊藤との破局が明らかになったイワクラだが、じつは番組が収録されたのは、まだ破局が報じられる前だった。

渡辺に話を振られたイワクラが「伊藤くんと…3〜4年付き合いました」と答えると、皆「ました？」と過去形がひっかかった様子。

「あの…」と何かを発表しようとしているイワクラに「えっ!?」と驚きの声が飛ぶなか、「先日、別れました」と、公になる前だったロケ中にまさかの告白。車内は「そうなの？」「まじ!?」と大騒ぎとなった。

このときが初めての発表となったイワクラは、「めちゃくちゃ結婚すると思ってた」と語り始める。「めっちゃリアルに考えたときに、全然コイツ無理かもってなって」と笑うと、「旦那さんってなったとき、まったく頼れないな」と自身のほうから見切りをつけたことを明かした。

その後も「ほんと生活が終わってるんで、病院行かないとか。一緒に健康診断行こうって言っても、『まぁまぁまぁ』ってはぐらかされたり。死ぬ確率高いやつと結婚せんくない？」とイワクラは止まらない。

なおも「全部私が言うことに反発してくる。それがムカついて」と愚痴を言い続けるイワクラの隣で、蓮見はこっそり「溜まってたんだなぁ」とメモしていた。