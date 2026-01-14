【第16話】 1月14日公開

【拡大画像へ】

講談社は1月14日、zensori氏によるマンガ「108P!～1年後に絶対108Pする話～」第16話をヤンマガWebに公開した。

本作は、謎の老人から珍魂玉を継承してしまった汐留守が、1年後に107人の女性たちが持つ願いを叶えるために関係を持つことになるエロコメディ。

第16話では、ダンサーを目指しているえみりがダンスバトルオーディションに出場することになる。汐留はネットを通じて応援するが――。

現在ヤンマガWebでは全話が無料や初回無料で公開されている。

【最新話】

第16話のページ

【無料】

単行本宣伝話1のページ

第15話のページ

【あらすじ】

「まさか童貞だった俺が、1年後107人を愛させてもらえるなんてーー」性愛に疎い大学生・汐留守。ある日、街に倒れていた謎の老人を助けたことから「1年以内にカケラを持った107人を絶頂させなければ世界滅亡」という責務を与えられる。困惑していると、超大人気アイドル・清瀬春香の頭上に「みられたい」の文字が！？彼女の欲望を解き放ち、絶頂させることはできるのか！？107人と愛し合う、前代未聞のエロコメディ。