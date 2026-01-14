¥Ç¥ë¡¦¥«¥êー¤È¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¤Î¡È¿Æ»Ò¡É¤¬¥·ー¥º¥óÄÌ»»ÆÀÅÀ¤Î¹ç·×¤ÇÎòÂå2°Ì¤ØÉâ¾å
¡¡1·î12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹Àï¤ò111－124¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢¾¡¤¬2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹8°Ì¤Î21¾¡19ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢17Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¤Ï¡¢¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î31ÆÀÅÀ¤Ë3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥×¥ìー¥äー¤Ï¡¢NBAÎòÂå21°Ì¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»2Ëü6250ÆÀÅÀ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥«¥êー¤ÏÄÌ»»ÆÀÅÀ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Éã¥Ç¥ë¡¦¥«¥êー¡Ê¸µ¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Û¤«¡¿1Ëü2670ÆÀÅÀ¡Ë¤È¤Î¡È¹ç·×ÆÀÅÀ¡É¤¬3Ëü8920ÆÀÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ë¤è¤ë¥·ー¥º¥óÄÌ»»ÆÀÅÀ¤ÇÎòÂå2°Ì¤ËÉâ¾å¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2°Ì¤Ï¡¢¥³ー¥Óー¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ê¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡¿3Ëü3643ÆÀÅÀ¡Ë¤ÈÉã¥¸¥çー¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ê¸µ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º¤Û¤«¡¿5252ÆÀÅÀ¡Ë¤Î¡È¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¿Æ»Ò¡É¤Ë¤è¤ëÄÌ»»3Ëü8895ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥êー¿Æ»Ò¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï1ÁÈ¤Î¤ß¡£¤½¤ì¤ÏNBAÎòÂå¥È¥Ã¥×¤Î¥·ー¥º¥óÄÌ»»4Ëü2623ÆÀÅÀ¤ò¸Ø¤ë¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤È¡¢Ä¹ÃË¥Ö¥í¥Ëー¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥ì¥¤¥«ー¥º¡¿97ÆÀÅÀ¡Ë¤Î¡È¥¸¥§ー¥à¥º¿Æ»Ò¡É¤ÎÄÌ»»4Ëü2720ÆÀÅÀ¡Ê1·î13Æü½ªÎ»»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î2ÁÈ¤Îº¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥êー¿Æ»Ò¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÄÌ»»1ËüÆÀÅÀ¤òÆÍÇË¤·¡¢16¥·ー¥º¥ó°Ê¾å¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
Now with 38,920 combined career points, Stephen & Dell have passed Kobe and Joe Bryant for second-most points by a father-son duo in NBA history.
¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥êー¤¬·è¤á¤Æ¤¤¿¡È¥Îー¥ë¥Ã¥¯¡É3¥Ý¥¤¥ó¥È½¸¡ª