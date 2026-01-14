冬のマーケット真っ只中の今、NBAの“市場”で最も注目度の高い選手は、ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）かもしれない。カリーは2025年11月、10年以上を共にしてきたアンダーアーマーと決別。それによって背番号30はスニーカーフリーエージェントとなり、オンコート、オフコート問わず、姿を現す度にその足元に注目が集まっている。

カリーは久しぶりのFAを謳歌するように、自由気ままにスニーカーを選んでおり、時にその選択はスニーカーマニアたちも唸らせている。

『Sole Retriever』は、スニーカーFA化以降にカリーが着用したモデルを“Curry Watch”として数十足以上リスト化している。以下では、そんなカリーが着用してきたラインアップの中から、“意外”なシューズセレクションをピックアップする。

文＝Meiji

◆■Dada CDubbz “Chrome”（ダダ シーダブズ “クローム”）

カリーは、スニーカー選びにおいて対戦相手を加味する気の利いた一面を見せている。1月10日（現地時間9日）のサクラメント・キングス戦では、同球団における永久欠番の4番を背負っていたクリス・ウェバーに敬意を表し、往年の名作『ダダ シーダブズ』を着用してスタジアムに登場した。

メタリックに輝くこの一足は、“オールクローム”と呼ばれるモデルであり、2002年のオールスターゲームでウェバーが着用していたモデル。当時1000足限定で発売され、シューズボックスにまでクローム加工が施されていた。



CURRY WATCH: With the Sacramento Kings in town, Stephen Curry shows love to Chris Webber by bringing back his ultra-rare “Chrome” Dada CDubbz 💿 @StephenCurry30 @realchriswebber pic.twitter.com/N7yJrYN4CM

- Sole Retriever (@SoleRetriever) January 10, 2026

◆■Nike Air Diamond Turf（ナイキ エア ダイアモンド ターフ）

カリーが足元からレジェンドに敬意を示したのは、ウェバーだけではない。アトランタ・ホークスとの一戦では、大谷翔平にも勝るとも劣らない伝説の“二刀流アスリート”ディオン・サンダースのシグネチャーモデル『ナイキ エア ダイアモンド ターフ』を着用していた。

サンダースは、NFLではアトランタ・ファルコンズからキャリアをスタートさせ、1991年にはMLBでアトランタ・ブレーブスに移籍。“ワールドシリーズとスーパーボウルの両方に出場した唯一の選手”という称号を所持しており、現代スポーツ界のロードマネージメントの観点からすれば、今後このリストに名を連ねる者が現れることはないだろう。



🚨 STEPH CURRY SNEAKER WATCH 🚨

Steph pulled up to the Hawks game in the "49ers" Nike Air Diamond Turf, Deion Sanders' first signature sneaker 🔥 pic.twitter.com/EeV4rl4wlp

- B/R Kicks (@brkicks) January 12, 2026

◆■AND1 Tai Chi PE “Monta Ellis”（アンドワン タイチ PE “モンタ・エリス”）

有名ブランドではなく、コートから姿を消した往年のブランド選びにもカリーの“世代”を感じずにはいられない。「ミックステープツアー」の開催などストリートボール文化を形作った『アンドワン』を引っ張り出すところにも、そうした感覚が滲みでている。

『アンドワン タイチ』は、NBAスラムダンクコンテストの伝説である2000年大会でヴィンス・カーターが着用したことにより、その人気に火がついた。そして、カリーが着用していたのは、カリーのキャリア序盤にウォリアーズでエースを担っていたモンタ・エリスのプレーヤーエクスクルーシブである。



Steph’s sneaker bag is deep!

Tonight, Stephen Curry brought out Monta Ellis’ AND1 Tai-Chi PE 🤯 pic.twitter.com/3lL7lApFF5

- Nice Kicks (@nicekicks) January 8, 2026

◆■Nike Hyperdunk PE “Christmas”（ナイキ ハイパーダンク PE “クリスマス”）

クリスマスゲームの夜、カリーの足元はその聖夜に相応しいカラーリングで彩られていた。戦友クレイ・トンプソンとの対戦を控え、この日のウォームアップ時に着用していたのは『ナイキ ハイパーダンク PE “クリスマス”』。これはカリーがアンダーアーマーと契約する前の2010年、同選手の限定カラーとしてナイキから提供されたプレーヤーエクスクルーシブである。

なお、試合ではトンプソンのシグネチャー『アンタ KT 11』を着用している。



Stephen Curry warms up in his original Hyperdunk 2010 Christmas PE - featuring his first Nike “SC30” PE logo on the tongue.

📷: @SooWavy11 / https://t.co/elVzIF8xAb pic.twitter.com/xB9GT5Ii3l

- Nick DePaula (@NickDePaula) December 25, 2025

◆■Air Jordan 6 “Carmine”（エア ジョーダン 6 “カーマイン”）

カリーは去る12月30日、愛すべき母校であり、現在はバスケットボール部のアシスタントGMの職に就くデビッドソン大学を訪問。その理由は、同校が偉大な卒業生にトリビュートを捧げ、30番出口を「ステフィン・カリー・インターチェンジ」に改名する記念式典に出席するためだった。

このメモリアルな1日に、カリーは『エア ジョーダン 6』を代表するカラー、“カーマイン”を着用。これはカリーがまだドラフト入りする前の2008年、デビッドソン在学中に彼が校内で実施したフォトシュートを再現するためだった。