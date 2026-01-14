Ｎｏ．１がＳ安ウリ気配、９～１１月期最終赤字転落を嫌気 Ｎｏ．１がＳ安ウリ気配、９～１１月期最終赤字転落を嫌気

Ｎｏ．１<3562.T>がストップ安の水準となる前営業日比５００円安の２００１円でウリ気配となっている。１３日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表した。売上高が１２３億１８００万円（前年同期比２０．１％増）、営業利益が７億９００万円（同１１．３％増）、最終利益が２億３２００万円（同２１．６％減）だった。直近の９～１１月期は売上高が４６億６３００万円（前年同期比３６．０％増）、営業利益が１億１９００万円（同２４．７％減）、最終損益が９２００万円の赤字（同７５００万円の黒字）との計算になり、足もとの業況を嫌気した売りが殺到している。９～１１月期は株主優待費用やＭ＆Ａ関連費用の影響で営業利益が減少した。



Ｎｏ．１はあわせて株主還元方針の変更を開示した。配当性向目標を３０％から５０％に引き上げたほか、新たにＤＯＥ（自己資本配当率）６％を下限とすること、今後は累進配当を前提とすることを定めた。また、今期末から株主優待制度を廃止する一方、期末配当予想は１８円から６０円に増額する。



出所：MINKABU PRESS