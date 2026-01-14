タクマ<6013.T>が続伸している。この日、名古屋市からごみ処理施設「猪子石工場」の基幹的設備改良工事を受注したと発表しており、好材料視されている。



同工事は、ボイラや排ガス処理設備の部分更新など通常の定期修繕では実施が困難な作業を実施し、工事終了から起算して１５年以上の安定稼働を目指すもの。また、蒸気タービンの更新などによる発電量の増加と場内使用電力の削減によりＣＯ２の排出量を現状比で８％以上削減する見込みのほか、焼却炉やボイラを高耐久な材質に変更するなど災害廃棄物の性状を考慮した対策を講じ、災害廃棄物処理体制の強化を図るという。契約金額は２１３億円。工期は２５年１２月～２９年７月としている。



出所：MINKABU PRESS