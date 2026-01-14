好みの他のきのこでももちろんOK！


「レストラン級の味なのに作り方はシンプル」と話題のシェフ、KEITAさん。ハードルが高そうに見えて、実はとっても簡単に本格的な一皿が作れるレシピがInstagramで注目を集めています。

KEITAさんのこだわりは「ミニマムで最大限の旨みを引き出すこと」。手間も食材も最小限、具材と水だけで自然な味を引き出し、ハーブやオリーブオイルの効果的な使い方まで、イタリア修業で培ったプロの技を惜しみなく教えてくれます。

だしや茹で汁を使わず水で煮込んで仕上げる絶品パスタに、主役の食材をひとつに絞ったメイン料理、前菜にデザートまで。スーパーの食材で気負わず作れる、シンプルなのに“ちゃんと美味しい”レシピばかりです！

※本記事はKEITA著の書籍『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』から一部抜粋・編集しました。

■ジューシーな舞茸ステーキ

焼き色をつけて旨みを閉じ込めてから、水でジューシーさを引き出し、

最後に塩をふるのがおいしさの秘密。好みの他のきのこでももちろんOK！

ジューシーな舞茸ステーキ


■材料（2〜3人分）

舞茸…1株（100g）

にんにく（みじん切り）…1片分

白ワイン…15ml

水 …30ml

オリーブオイル…15ml

塩…適量

黒こしょう…適量

パルミジャーノ・レッジャーノ…適量

■作り方

1. フライパンにオリーブオイルを入れて強火にかける。

2. フライパンが十分に温まったら舞茸を塊のまま入れて全面に焼き色をつける。

3. 焼き色がついたら白ワインを加えてアルコール分を飛ばし、弱火にする。水、にんにくを加えて1分加熱する。

4. 舞茸の表面に塩をふって器に盛りつける。

5. フライパンに残ったソース、オリーブオイル（分量外）をかけ、パルミジャーノ・レッジャーノを薄く削る。黒こしょうをふって完成。

著＝KEITA／『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』