Ï¯´õ¡¢Íº¤¿¤±¤ÓºÆ¤Ó¡ª¡Ö¼é¸î¿À¡×´°àú¤ÊÍÞ¤¨¡¡¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó²¿¸ÄÌÜ¤Î¥»ー¥Ö¡©¡¡2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë MLB ¥É¥¸¥ãー¥¹ vs ¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¡¡¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡Ú¥¯¥¤¥º¡ª¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û
Ï¯´õ¡¢Íº¤¿¤±¤ÓºÆ¤Ó¡ª¡Ö¼é¸î¿À¡×´°àú¤ÊÍÞ¤¨¡¡¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó²¿¸ÄÌÜ¤Î¥»ー¥Ö¡©
MLB¤Î¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡Ê¥Ê¡¦¥êー¥°¡Ë¤¬10·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï2ÅÀ¥êー¥É¤Î9²óÉ½¤ËÅÐÈÄ¡£»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë´°àú¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó²¿¸ÄÌÜ¤Î¥»ー¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¡©¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×³¨ËÜ¡Ø¤È¤¯¤Ù¤Ä¤Ê¤¤¤Á¤Ë¤Á¡Ù2·î¤ËÈ¯Çä¤Ø¡¡¡Ö»°ÅáÎ®¤Ã¤Æ¥³¥È¤©!?¡×¡ÖÆÉ¤ßÅÝ¤·¤Þ¤¹¡×
Ï¯´õ¡¢Íº¤¿¤±¤ÓºÆ¤Ó¡ª¡Ö¼é¸î¿À¡×´°àú¤ÊÍÞ¤¨¡¡¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó3¤ÄÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»ー¥Ö¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¢¨°Ê²¼¡¢2025Ç¯10·î17Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥êー¥º
³«ºÅ¡§2025.10.17
²ñ¾ì¡§¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
·ë²Ì¡§[¥É¥¸¥ãー¥¹] 3 - 1 [¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º]
¡¡MLB¤Î¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡Ê¥Ê¡¦¥êー¥°¡Ë¤¬10·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï2ÅÀ¥êー¥É¤Î9²óÉ½¤ËÅÐÈÄ¡£»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë´°àú¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó3¤ÄÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»ー¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï½é²óÀèÆ¬¤Ç¥¹¥êー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹ÀèÀ©¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï1²óÎ¢¡¢ÂçÃ«¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯¥¹¥êー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤ÁÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢Â³¤¯2ÈÖ ¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Äー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤â¡¢2²óÉ½¤Ë8ÈÖ ¥¸¥§ー¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢ー¥º¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡6²óÎ¢¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï5ÈÖ ¥È¥ßー¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢3ÂÐ1¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¡¢¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ð¥ó¥À¤ËÂå¤ï¤êº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤Á¤ê»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢¸«»ö»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó3¤ÄÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»ー¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡3Ï¢¾¡¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ