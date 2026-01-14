¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì¤â½Õ´¬¤¤Ë¡©¡ª¡×¥«¥ì¡¼Ê´¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¡¦¤µ¤Ð¤Çºî¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢½Õ´¬¤3Áª
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¥«¥ì¡¼¡õ¥»¥í¥ê¤Î¹á¤ê¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¡ª¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¡ý¡Ö¤Ò¤Æù¤È¤Ï¤ë¤µ¤á¤Î¥«¥ì¡¼½Õ´¬¤¡×
¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥¢¥ê¤«¤â¡ª¡×¤È¶Ã¤¯½Õ´¬¤¥ì¥·¥Ô3ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤Æü¤Î½Õ´¬¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£´ðËÜ¤Î´¬¤Êý
1¡¥½Õ´¬¤¤ÎÈé¤ò¤Ò¤··Á¤ËÃÖ¤¡¢¼êÁ°¤Ë¶ñºà¤ò²£Ä¹¤Ë½Å¤Í¤ë¡£¼êÁ°2ÊÕ¤Î¾åÈ¾Ê¬¤È±üÂ¦2ÊÕ¤Ë¤Î¤ê¤ò¤Ì¤ê¡¢¼êÁ°¤«¤é1²ó¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1 ²ó¾¯¤·¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È´¬¤¯¡£
2¡¥Èé¤Îº¸±¦Î¾Â¦¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¾ö¤à¡£¼êÁ°¤«¤é¾¯¤·¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È´¬¤¡¢´¬¤½ª¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¡£
¢£¤Ò¤Æù¤È¤Ï¤ë¤µ¤á¤Î¥«¥ì¡¼½Õ´¬¤
¥»¥í¥ê¡õ¥«¥ì¡¼Ê´¤ÇÉ÷Ì£Ë¤«¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¢£A¡Ê¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ë
¡¡¹ç¤¤¤Ó¤Æù¡Ä100g
¡¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä1/2ÊÒÊ¬
¡¡ÊÒ·ªÊ´¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¡¢¼ò¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¡±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä³Æ¾¯¡¹
¡¡¿å¡ÄÂç¤µ¤¸2
¤Ï¤ë¤µ¤á¡Ä40g¡ÊÇ®Åò¤ËÌó10Ê¬¤Ò¤¿¤¹¡Ë
¥»¥í¥ê¡Ä60g¡Ê5cmÄ¹¤µ¡¢5mm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡Ë
½Õ´¬¤¤ÎÈé¡Ä6Ëç
¢£¤Î¤ê¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡¾®ÇþÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
ÍÈ¤²Ìý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤Ï¤ë¤µ¤á¤Ï¿å¤±¤ò¤¤Ã¤ÆÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢A¤Ë²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
2¡¥¡Ö´ðËÜ¤Î´¬¤Êý¡×¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢½Õ´¬¤¤ÎÈé1Ëç¤Ë ¡¢1¡¢¥»¥í¥ê¤ò1/6ÎÌ¤º¤Ä½ç¤Ë½Å¤Í¡¢·×6¸Äºî¤ë¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤ÇÌó150¡ëC¤ËÇ®¤¹¤ë¡£2¤òÆþ¤ì¡¢ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó5Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬583kcal¡¿±öÊ¬1.4g¡Ë
¢£¥¢¥Ü¤«¤Þ¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë½Õ´¬¤
¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¢ö
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤«¤Ë¤«¤Þ¡Ä6ËÜ¡Ê½ÄÈ¾Ê¬¤ËÎö¤¯¡Ë
¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¡Ä1¸Ä¡ÊÌó100g¡¢Êü¼Í¾õ¤Ë12ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë
¥¢¥Ü¥«¥É¡Ä1¸Ä¡ÊÏ»¤Ä³ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¡Ë
½Õ´¬¤¤ÎÈé¡Ä6Ëç
¢£¤Î¤ê¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡¾®ÇþÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡ÍÈ¤²Ìý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¡Ö´ðËÜ¤Î´¬¤Êý¡×¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢½Õ´¬¤¤ÎÈé1Ëç¤Ë¥¢¥Ü¥«¥É1ÀÚ¤ì¡¢¤«¤Ë¤«¤Þ2ÀÚ¤ì¡¢¥Á¡¼¥º2ÀÚ¤ì¤ò½ç¤Ë½Å¤Í¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¾¯¡¹¤ò¤Ì¤ê¡¢·×6¸Äºî¤ë¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤ÇÌó150¡ëC¤ËÇ®¤¹¤ë¡£1¤òÆþ¤ì¡¢ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó4Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬640kcal¡¿±öÊ¬2.1g¡Ë
¢£¤Í¤®¤µ¤Ð½Õ´¬¤
±ö¤µ¤Ð¤Î¤¦¤Þ¤ß¡õ±ö¤±¤ÇÌ£¤Ä¤±¤¤¤é¤º
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
±ö¤µ¤Ð¡Ä80g¡Ê6ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë
ËüÇ½¤Í¤®¡Ä1/2Â«¡ÊÌó50g¡¢6cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡Ë
½Õ´¬¤¤ÎÈé¡Ä6Ëç
¢£¤Î¤ê¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡¾®ÇþÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
ÍÈ¤²Ìý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¡Ö´ðËÜ¤Î´¬¤Êý¡×¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢½Õ´¬¤¤ÎÈé1Ëç¤ËËüÇ½¤Í¤®1/6ÎÌ¡¢±ö¤µ¤Ð1ÀÚ¤ì¤ò½ç¤Ë½Å¤Í¡¢·×6¸Äºî¤ë¡£
2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤ÇÌó150¡ëC¤ËÇ®¤¹¤ë¡£1¤òÆþ¤ì¡¢ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó5Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Îý¤ê¿É»Ò¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬342kcal¡¿±öÊ¬1.1g¡Ë
¢¨ÍÈ¤²Ìý¤Î²¹ÅÙ150¡ëC¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢¤Ì¤é¤·¤Æ¤«¤é¿¡¤¤¤¿ºÚÈ¤¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢È¤Àè¤«¤éÀÅ¤«¤ËºÙ¤«¤¤Ë¢¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¶ñºà¤äÌ£ÉÕ¤±¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤â½Õ´¬¤¤ÎÌ¥ÎÏ¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ëÈ¾Ã¼¤Ê¿©ºà¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯ÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢µ¤·Ú¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤½Õ´¬¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé ¿ÍÈþ¡¡»£±Æ¡¿ËÅÄÊþ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿º´¡¹ÌÚ¥«¥Ê¥³¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt
Ê¸¡áÈ«»³ËãÈþ