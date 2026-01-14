¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¢¥Ü¥«¥É¡ß¤È¤í¡Á¤ê¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¤ÎÇ»¸ü¥¿¥Ã¥°¤¬¤ä¤ß¤Ä¤­¤Ë¡ª¡Ö¥¢¥Ü¤«¤Þ¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë½Õ´¬¤­¡×


¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¥«¥ì¡¼¡õ¥»¥í¥ê¤Î¹á¤ê¤¬¤ä¤ß¤Ä¤­¡ª¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¡ý¡Ö¤Ò¤­Æù¤È¤Ï¤ë¤µ¤á¤Î¥«¥ì¡¼½Õ´¬¤­¡×

¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥¢¥ê¤«¤â¡ª¡×¤È¶Ã¤¯½Õ´¬¤­¥ì¥·¥Ô3ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤Æü¤Î½Õ´¬¤­¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£

¢£´ðËÜ¤Î´¬¤­Êý

1¡¥½Õ´¬¤­¤ÎÈé¤ò¤Ò¤··Á¤ËÃÖ¤­¡¢¼êÁ°¤Ë¶ñºà¤ò²£Ä¹¤Ë½Å¤Í¤ë¡£¼êÁ°2ÊÕ¤Î¾åÈ¾Ê¬¤È±üÂ¦2ÊÕ¤Ë¤Î¤ê¤ò¤Ì¤ê¡¢¼êÁ°¤«¤é1²ó¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1 ²ó¾¯¤·¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È´¬¤¯¡£

2¡¥Èé¤Îº¸±¦Î¾Â¦¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¾ö¤à¡£¼êÁ°¤«¤é¾¯¤·¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È´¬¤­¡¢´¬¤­½ª¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¡£

¢£¤Ò¤­Æù¤È¤Ï¤ë¤µ¤á¤Î¥«¥ì¡¼½Õ´¬¤­

¥»¥í¥ê¡õ¥«¥ì¡¼Ê´¤ÇÉ÷Ì£Ë­¤«¤Ë

¤Ò¤­Æù¤È¤Ï¤ë¤µ¤á¤Î¥«¥ì¡¼½Õ´¬¤­


¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û

¢£A¡Ê¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ë

¡¡¹ç¤¤¤Ó¤­Æù¡Ä100g

¡¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä1/2ÊÒÊ¬

¡¡ÊÒ·ªÊ´¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¡¢¼ò¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1

¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2

¡¡±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä³Æ¾¯¡¹

¡¡¿å¡ÄÂç¤µ¤¸2

¤Ï¤ë¤µ¤á¡Ä40g¡ÊÇ®Åò¤ËÌó10Ê¬¤Ò¤¿¤¹¡Ë

¥»¥í¥ê¡Ä60g¡Ê5cmÄ¹¤µ¡¢5mm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡Ë

½Õ´¬¤­¤ÎÈé¡Ä6Ëç

¢£¤Î¤ê¡Êº®¤¼¤ë¡Ë

¡¡¾®ÇþÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1

ÍÈ¤²Ìý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¥¤Ï¤ë¤µ¤á¤Ï¿å¤±¤ò¤­¤Ã¤ÆÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢A¤Ë²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£

2¡¥¡Ö´ðËÜ¤Î´¬¤­Êý¡×¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢½Õ´¬¤­¤ÎÈé1Ëç¤Ë ¡¢1¡¢¥»¥í¥ê¤ò1/6ÎÌ¤º¤Ä½ç¤Ë½Å¤Í¡¢·×6¸Äºî¤ë¡£

¤Ò¤­Æù¤È¤Ï¤ë¤µ¤á¤Î¥«¥ì¡¼½Õ´¬¤­


3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤ÇÌó150¡ëC¤ËÇ®¤¹¤ë¡£2¤òÆþ¤ì¡¢ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó5Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£

¡Ê1¿ÍÊ¬583kcal¡¿±öÊ¬1.4g¡Ë

¢£¥¢¥Ü¤«¤Þ¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë½Õ´¬¤­

¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¢ö

¥¢¥Ü¤«¤Þ¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë½Õ´¬¤­


¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û

¤«¤Ë¤«¤Þ¡Ä6ËÜ¡Ê½ÄÈ¾Ê¬¤ËÎö¤¯¡Ë

¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¡Ä1¸Ä¡ÊÌó100g¡¢Êü¼Í¾õ¤Ë12ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë

¥¢¥Ü¥«¥É¡Ä1¸Ä¡ÊÏ»¤Ä³ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¡Ë

½Õ´¬¤­¤ÎÈé¡Ä6Ëç

¢£¤Î¤ê¡Êº®¤¼¤ë¡Ë

¡¡¾®ÇþÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1

¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡ÍÈ¤²Ìý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¥¡Ö´ðËÜ¤Î´¬¤­Êý¡×¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢½Õ´¬¤­¤ÎÈé1Ëç¤Ë¥¢¥Ü¥«¥É1ÀÚ¤ì¡¢¤«¤Ë¤«¤Þ2ÀÚ¤ì¡¢¥Á¡¼¥º2ÀÚ¤ì¤ò½ç¤Ë½Å¤Í¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¾¯¡¹¤ò¤Ì¤ê¡¢·×6¸Äºî¤ë¡£

¥¢¥Ü¤«¤Þ¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë½Õ´¬¤­


2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤ÇÌó150¡ëC¤ËÇ®¤¹¤ë¡£1¤òÆþ¤ì¡¢ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó4Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£

¡Ê1¿ÍÊ¬640kcal¡¿±öÊ¬2.1g¡Ë

¢£¤Í¤®¤µ¤Ð½Õ´¬¤­

±ö¤µ¤Ð¤Î¤¦¤Þ¤ß¡õ±ö¤±¤ÇÌ£¤Ä¤±¤¤¤é¤º

¤Í¤®¤µ¤Ð½Õ´¬¤­


¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û

±ö¤µ¤Ð¡Ä80g¡Ê6ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë

ËüÇ½¤Í¤®¡Ä1/2Â«¡ÊÌó50g¡¢6cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡Ë

½Õ´¬¤­¤ÎÈé¡Ä6Ëç

¢£¤Î¤ê¡Êº®¤¼¤ë¡Ë

¡¡¾®ÇþÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1

ÍÈ¤²Ìý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¥¡Ö´ðËÜ¤Î´¬¤­Êý¡×¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢½Õ´¬¤­¤ÎÈé1Ëç¤ËËüÇ½¤Í¤®1/6ÎÌ¡¢±ö¤µ¤Ð1ÀÚ¤ì¤ò½ç¤Ë½Å¤Í¡¢·×6¸Äºî¤ë¡£

¤Í¤®¤µ¤Ð½Õ´¬¤­


2¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤ÇÌó150¡ëC¤ËÇ®¤¹¤ë¡£1¤òÆþ¤ì¡¢ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó5Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Îý¤ê¿É»Ò¤òÅº¤¨¤ë¡£

¡Ê1¿ÍÊ¬342kcal¡¿±öÊ¬1.1g¡Ë

¢¨ÍÈ¤²Ìý¤Î²¹ÅÙ150¡ëC¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢¤Ì¤é¤·¤Æ¤«¤é¿¡¤¤¤¿ºÚÈ¤¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢È¤Àè¤«¤éÀÅ¤«¤ËºÙ¤«¤¤Ë¢¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¶ñºà¤äÌ£ÉÕ¤±¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¹­¤¬¤ë¤Î¤â½Õ´¬¤­¤ÎÌ¥ÎÏ¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ëÈ¾Ã¼¤Ê¿©ºà¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯ÊÑ¿È¤Ç¤­¤ë¤«¤é¡¢µ¤·Ú¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤½Õ´¬¤­¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé ¿ÍÈþ¡¡»£±Æ¡¿Ë­ÅÄÊþ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿º´¡¹ÌÚ¥«¥Ê¥³¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt

Ê¸¡áÈ«»³ËãÈþ