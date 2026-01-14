「大失敗だ」「なんという茶番」開催国サウジがまさか！ベトナムに敗戦で悪夢のGS敗退に国民茫然「前の世代よりもさらに弱い」【U-23アジア杯】
１月12日に開催されたU-23アジアカップのグループステージ第３節で、開催国のU-23サウジアラビア代表が、ベトナムと対戦。64分に決勝点を献上し、０−１で敗れた。
これで１勝２敗となったサウジは３位に終わり、まさかのグループステージ敗退が決定した。
この結果に国民は失望。次のような厳しい声が上がった。
「大失敗だ」
「なんという茶番」
「サウジアラビアは、すべてのカテゴリーの代表で惨事が起こっている」
「サウジのサッカーはクラブの成功で忙しい」
「これがサウジサッカー進化を証し」
「恥を知れ」
「前の世代よりもさらに弱い」
「これが2034年のワールドカップの世代かよ」
決して厳しい組ではなかったはずだが、悪夢の早期敗退となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
