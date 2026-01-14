XGタワーレコード『NO MUSIC, NO LIFE.』ポスターに初登場！銀座の鮨店で撮影
XGが、タワーレコードの『NO MUSIC, NO LIFE.』ポスター意見広告シリーズ最新版に初登場する。
■1月16日よりタワレコ全店にて掲載開始！
本ポスターは、1月16日よりタワーレコードおよびタワーレコードミニ全店で順次掲出。
今回のポスター撮影は、東京・銀座に店を構える鮨店「GINZA BENI」にて実施。ステージの上での存在感とは異なり、XGメンバーの自然なありのままの表情を収めた一枚となっている。
様々なアーティストがそれぞれのメッセージを発信するなか、世界を舞台に活躍するXGは、「歴史は終わらない A New Breed ― Breaking Boundaries 私たちは宇宙へ発信する」というメッセージを掲げている。
なお、『NO MUSIC, NO LIFE.』オフィシャルサイトでは、本ポスターの撮影の裏側に密着したメイキング映像およびインタビュー動画を1月23日に公開予定だ。
■XG初となるフルアルバム『THE CORE - 核』は1月23日りリース
XGの初となるフルアルバム『THE CORE - 核』は、グループの最も深い本質を刻み込んだ宣言である。トレンドや装飾を超えて、音楽と存在の根源に焦点を当てた。
アルバムはジャンルの境界を自由に行き来し、さまざまな時代や空間をつなぐ旅を描き出す。しかし、そのすべての変化の中心には、揺るぐことのないXGのアイデンティティと独自のエネルギーが確固として存在している。
『THE CORE - 核』は、それ自体がXGが創り出す新たなジャンル、 X-POP の宣言である。「良い音楽はそれ自体で価値を持つ」という信念のもと、時間や空間、時代を超越する真の音楽的旅路を表現した。これは、今のXGを最も率直に映し出した成果であり、これから無限に広がる可能性へと向かう力強い出発点でもある。
■リリース情報
2026.01.23 ON SALE
ALBUM『THE CORE - 核』
