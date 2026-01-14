ENHYPEN¤¬¥×¥é¥À¤ÎÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¡ß¥¿¥¥·ー¥É¤Î¤ªÂ·¤¤¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡Ö°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡ÖÁ´°÷µÓ¤¬ºÙ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¡×¡ÖÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¥¿¥¥·ー¥É»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ENHYPEN¤¬¤ªÂ·¤¤¤Î¥¿¥¥·ー¥É»Ñ¤Ç´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥É¤ËÅÐ¾ì
1·î10Æü¡¢ENHYPEN¤ÏÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¥Éー¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè40²ó GOLDEN DISC AWARDS¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£2025Ç¯6·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡¢6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDESIRE¡§UNLEASH¡Ù¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥àÉôÌç¤ÎËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ENHYPEN¤Ï2021Ç¯¤Ë¿·¿Í¾Þ¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥àËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëPRADA¡Ê¥×¥é¥À¡Ë¤Î¥¿¥¥·ー¥É»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Çò¥·¥ã¥Ä¤ËÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¹õ¤Î¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥·¥åー¥º¤È7¿Í¤ªÂ·¤¤¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
SNS¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡ÖÁ´°÷µÓ¤¬ºÙ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¡×¡Öµ¤ÉÊ°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ªÂ·¤¤¤Ê¤Î²Ä°¦¤¤～¡×¡Ö¥¿¥¥·ー¥É»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÁ´°÷Æ±¤¸°áÁõÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¥á¥í¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤Ê¤É¡¢°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£
ENHYPEN¤Ï1·î16Æü¤Ë7th Mini Album¡ØTHE SIN : VANISH¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯Í½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ENHYPEN¤äILLIT¤¬½êÂ°¤¹¤ëHYBE LABELS¤Î»±²¼¤Ç¤¢¤ëBELIFT LAB¤¬¡¢Âç´ÚÀÖ½½»ú¼Ò·ì±Õ´ÉÍýËÜÉô¤È´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¡ÊMOU¡Ë¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ENHYPEN¤Ï¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤¿¤ªÂ·¤¤¤Î¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¶¨Ìó¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£