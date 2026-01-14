TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のグループ公式YouTubeチャンネルが更新。メンバーのBEOMGYU（ボムギュ）が、尾崎豊の名曲「I Love You」をカバーした「BEOMGYU’s ‘I Love You’ （Original Song: Yutaka Ozaki）」を公開した。

【動画】雪景色に溶け込むTXTボムギュの優しい歌声「BEOMGYU’s ‘I Love You’ （Original Song: Yutaka Ozaki）」／ロングコート姿の「初雪」チャレンジ／冬が似合うボムギュ（3本）

■雪景色に溶け込むTXTボムギュの柔らかな歌声

1月12日、雪景色に佇むボムギュの写真とともにカバー曲公開の告知が投稿され、「どんな楽曲を歌うのか」とファンの期待が高まっていた。

そして今回ボムギュが選んだ曲は、尾崎豊の「I LOVE YOU」。以前コンサートでも歌ったことがあり、さらに昨年10月に出演したNHKの音楽番組『うたコン』でもその歌声を披露。柔らかで透明感ある歌唱とボムギュの美しいビジュアルが注目を集め、Xでトレンド入りするなど大きな話題となった。

ボムギュは、日本語の歌詞ひとつひとつに感情を込め、静かに歌い上げていく。冬の空気を包み込むような、優しくも深みのある歌声が、聴く人の心を震わせる。

白のタートルネックにマフラー、ロングコートを纏い、まるで思い出の場所を辿るかのように雪景色の中を歩いたり、電車に乗ったりするボムギュ。その姿が楽曲の切なさと重なり合い、歌詞の世界観をそのまま映したような儚さを帯びた眼差しが、楽曲にさらなる奥行きを与えている。

SNSでは「ボムギュの寄り添うような歌声が心に染み渡る」「映像も歌声もボムギュも美しすぎる」「目も耳も幸せ」「短編映画を観ているみたい」「福岡公演で歌ってくれた時のこと思い出す」「うたコン最高だったからMVになって嬉しい」「ボムギュの歌声ってどうしてこんなに暖かいの」「日本語曲をカバーして、日本でMV撮影してくれてありがとう」といった感動の声が寄せられている。

■TOMORROW X TOGETHERボムギュが雪景色の中「初雪」チャレンジ

さらに、MVの衣装姿で撮影されたダンス動画も公開。小雪が舞う中、毎年冬になるとチャートインすることで知られるEXOの「初雪（The First Snow）」に合わせ、ロングコートの裾をはためかせながら軽やかに踊り、柔らかな笑顔を見せた。

■写真：冬が似合うTXTボムギュ