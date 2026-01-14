13時の日経平均は900円高の5万4449円、アドテストが315.54円押し上げ 13時の日経平均は900円高の5万4449円、アドテストが315.54円押し上げ

14日13時現在の日経平均株価は前日比900.40円（1.68％）高の5万4449.56円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1150、値下がりは399、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を315.54円押し上げている。次いでファストリ <9983>が183.71円、東エレク <8035>が101.28円、ファナック <6954>が48.80円、レーザーテク <6920>が24.33円と続く。



マイナス寄与度は175.68円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、第一三共 <4568>が12.63円、ＴＤＫ <6762>が12.03円、電通グループ <4324>が10.5円、フジクラ <5803>が4.35円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、精密機器、機械、ガラス・土石と続く。値下がり上位には情報・通信、水産・農林、陸運が並んでいる。



※13時0分4秒時点



株探ニュース

