中国メディアの第一財経は13日、中国の中古車取引台数が2025年に初めて2000万台の大台を突破したとする記事を掲載した。

中国自動車協会の最新のまとめとして伝えたところによると、25年の中古車取引台数は2010万8000台で、前年より49万3800台（2．52％）増加し、過去最多となった。取引金額は1兆2897億9000万元（約28兆3753億8000万円）。

用途別では乗用車が前年比0．42％増の1573万9700台、商用車が同7．7％増の286万9200台。

バッテリー式電気自動車（BEV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）など新エネルギー車の取引台数は160万台に達し、全体に占める割合は7．9％と前年より2．2ポイント増加した。

中古車取引台数が初めて1000万台の大台を突破したのは16年で1039万台だった。

記事は「拡大を続ける中古車市場において軽視できないのが若年層だ」とし、自動車情報プラットフォームの懂車帝などの報告書によると、若年層は中古車購入においてコストパフォーマンスの高さを最も重視し、中心価格帯は5万〜10万元（約110万〜220万円）で、新エネルギー車よりも内燃機関車を好むと伝えた。（翻訳・編集/柳川）