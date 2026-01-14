「夫との休日」浅野ゆう子、“顔出し”2ショット披露に反響「旦那様ダンディーですね」「イケメンー」「俳優さんかと」「めっちゃ素敵なご夫婦」
俳優の浅野ゆう子（65）が13日、自身のインスタグラムを更新。年末に夫婦で旅行を楽しんだことを明かし、夫との2ショット写真を公開した。
【写真】「旦那様ダンディーですね」「イケメンー」“顔出し”夫婦2ショット披露の浅野ゆう子
昨年11月末には、栃木・日光に夫婦で紅葉旅行に出かけたことを伝えていた浅野。この日の投稿では「日光の旅から…もくもくと仕事をしながら 毎年の恒例の夫との休日も楽しみました」と、年末にも夫婦で北陸エリアへ旅行に出かけたことを伝えた。
「12月末迄しか味わえない香箱蟹を食べに金沢の大好きな【乙女寿司】さんへ やっぱり美味しい！」「そしてこの度は富山で絵手紙を見て帰路に…」と巡った地を説明しつつ、仲良く寄り添ってカメラにおさまる2ショットなど、2枚の夫婦ショットをアップ。文末では、今年も旅行の計画を立てていることを明かしていた。
コメント欄には「美男美女ですね」「旦那様ダンディーですね」「旦那様イケメンー」「俳優さんかと思いました」「お似合いです」「仲むつまじいって感じ」「めっちゃ素敵なご夫婦です 憧れます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
浅野は57歳だった2017年の年末、同世代の一般男性と熟年婚。「お互いこの年齢で…とも思いましたが、この年齢だからこそ、互いの健康に気遣いつつ、寄り添いながら穏やかに、これからの人生を歩んでいこうと決めました」と思いを明かしている。
