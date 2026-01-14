XGがタワレコ『NO MUSIC NO LIFE』ポスターに初登場 鮨店で撮影されたリラックスショット
HIPHOP／R&Bグループ・XGが、タワーレコードの『NO MUSIC NO LIFE』ポスターシリーズに初登場する。16日よりタワーレコードおよびタワーレコードミニ全店で掲載される。
【写真】「XGのJURINさんとも一緒に滑ってきた」元スキー日本代表ラッパーが公開したゲレンデでの滑走動画
今回のポスター撮影は、東京・銀座に店を構える鮨店「GINZA BENI」にて実施。ステージの上での存在感とは異なり、XGメンバーの自然な表情を収めた1枚となっている。
さまざまなアーティストがそれぞれのメッセージを発信する中、世界を舞台に活躍するXGは、「歴史は終わらない A New Breed ― Breaking Boundaries 私たちは宇宙へ発信する」というメッセージを掲げている。
同ポスターは、16日より全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニ全店にて順次掲出される。また、撮影の裏側に密着したメイキング映像およびインタビュー動画が、23日に『NO MUSIC, NO LIFE.』オフィシャルサイトにて公開される予定だ。
