黒柳徹子、『徹子の部屋』で久米宏さん追悼「クールに見えましたけど、実はとってもお優しく、涙もろく…」
テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）が14日、放送され、きのう13日に久米宏さんが1日に肺がんのために81歳で亡くなったと発表されたことを受け、急遽内容を変更し「追悼・久米宏さん」を特集した。
【動画】手の震えがリアル…『ニュースステーション』最終回でビールを一気飲みする久米宏さん
同番組は当初、俳優の坂口涼太郎の放送が予定されていた。だが、公式サイトで14日の放送が「追悼・久米宏さん」になることを明かし、放送内容について「過去の貴重な映像で、久米宏さんを偲びます」とした。またあわせて「1月14日（水）放送予定でした『坂口涼太郎さん』の放送日は、未定です」と発表していた。
番組オープニングで黒柳徹子（92）は、黒の喪服姿で「こんにちは。『徹子の部屋でございます』と少し枯れた声で、あいさつ。「この前お亡くなりになった久米宏さんの追悼をお送りします。私と久米さんは、『ザ・ベストテン』以来の親友でした。クールに見えましたけど、実はとってもお優しく、涙もろく、優しい方でした。ここにいらしても、ぶっつけ本番でいろいろな話をしてくださいました。それでは、久米さんのすてきな姿をご覧ください」とあいさつ。
その後1988年の放送から久米さんとの軽妙なトークを放送した。
