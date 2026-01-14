◆ 「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 1月14日（水） 午前11時より、IMAYO 公式オンラインショップ 他 にて 17個 限定受注発売

株式会社 今与は、ロサンゼルス・ドジャース 大谷翔平選手のワールドシリーズ連覇を記念して、SHOHEI OHTANI OFFICIAL「BACK TO BACK WORLD SERIES CHAMPIONS(TM)︎ K24 MEDAL DIAMOND JEWELRY」を、大谷選手の背番号「17番」にちなんだ、17個の数量限定で、1月14日（水） 午前11時よりIMAYO 公式オンラインショップ「IMAYO Boutique」 他 にて受注発売することを発表。

トロント・ブルージェイズとの第７戦までもつれる激闘の末、MLBワールドシリーズ連覇を達成し、「史上最高の野球選手」との呼び声も高い大谷翔平選手。投打二刀流という前例なき挑戦を続けるスーパースターの快進撃は、世界中のファンを魅了し続けている。そんな新たな二刀流スーパースター伝説の幕開けとなる2025シーズンを記念して、「今与」だけのオフィシャルコラボレーションジュエリーが誕生。

2025シーズンのロサンゼルス・ドジャースと大谷選手の偉業を純金製メダルに刻んだ、SHOHEI OHTANI OFFICIAL「BACK TO BACK WORLD SERIES CHAMPIONS(TM)︎ K24 MEDAL DIAMOND JEWELRY」は、正規MLB認定商品でMLB認証ホログラムシール付き、日本国内限定でシリアルナンバー刻印入りだ。さらに、MLB公式認証者が全て立ち合い、本人によりサインされたものである事が認証された大谷翔平選手の直筆サインプレートとMLBオーセンティケーションが付いて、大谷選手の背番号＜17番＞にちなんだ、17個の数量限定で届けられる。純金製メダルの表面は大谷選手の投打二刀流イメージに加え、天然ダイヤモンドを大谷選手の背番号＜17番＞と2年連続世界一の証である星印に組み込んだ圧巻のデザイン。裏面には、大谷選手のサインやシリアルナンバー等が刻まれている。