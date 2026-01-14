Photo: 山田洋路

冬の外出は「寒暖差」との戦い。外は凍えるほど寒いのに、電車やお店に入った瞬間、暖房が効きすぎていて汗ばんでしまう…。そんな温度調節の難しい日本の冬でこそ真価を発揮してくれそうなのが、今回試した最新の宇宙服素材ブルゾン「Warm Blouson V1」です。

「-40℃対応」というモンスタースペックを備えながら、タウンユースでどれだけ使えるのか。その実力を生活のなかで検証してみました。

本当に着膨れしない？ 厚手のセーターの上から着用してみた

「超軽量」と謳われているこちらのブルゾン、実物を見ると「これで冬越せるの？」と、一瞬疑うレベルの軽さと薄さです。

冬場はどうしてもインナーが厚くなりがち。そこで今回は、あえて厚手のセーターの上から着用してみることにしました。

さらに、実用性を見るべく、ポケットにスマホとワイヤレスイヤホン、財布を投入。それでも着膨れ感はほとんど出ません。重ね着しても外観はスマートに保ちたいという要望を、うまく叶えてくれる印象です。

気温 8℃・寒風のなかでの散歩テスト

次に、肝心の防寒性能をチェック。

気温 8℃ の早朝、散歩に出かけてみました。ときおり冷たい風が吹き付けるコンディションでしたが、上半身に関しては「無風」状態。冷気を遮断している感覚がはっきりとわかります。これが、-196℃の断熱実証試験をクリアしたという「S.KISTLER®エアロゲル綿」の実力なんでしょうね。

さらに、単に寒くないだけでなく、歩いているうちに内側からポカポカと暖かくなってくるのがわかります。これは体温を反射して蓄熱する「SPACE HEAT」技術や吸湿発熱機能の恩恵だと実感。薄い生地を隔てているだけなのに、不思議な安心感があります。

ドライバーに朗報。「運転のとき」こそ輝く快適性

車社会で生活する私にとって、地味にうれしかったのが運転時の快適さです。分厚いダウンだとシートベルトが食い込んだり、腕が動かしにくかったりして、乗るたびに脱ぐのが面倒じゃないですか？

でも、このブルゾンは薄手なのでごわごわしませんし、着たままシートベルトを締めても窮屈さを感じず、ハンドル操作もスムーズでした。

また、車内はエアコンが効いていて外との寒暖差がありましたが、嫌な蒸れを感じることもナシ。公式データによると吸湿率はダックダウンの1/17（※メーカー調べ）とのこと。汗や湿気を外に逃がす機能がしっかり働いているようで、屋内や車内に入っても脱ぎ着する必要がありません。「ずっと着ていられる」っていうのは、冬のアウターとしてかなり大きな魅力だと感じました。

冬のストレスを「技術」で解決する1着

実際に使ってみて、「Warm Blouson V1」は冬の生活を快適にする「ギア」だと感じました。

厚着をしても崩れないスリムさ、冷気を遮断し内側から発熱する暖かさ、暖房の効いた場所でも蒸れない快適性…。「-40℃対応」というスペックはもちろん魅力的ですが、それ以上に日常の使い勝手が徹底的に考え抜かれているのが印象的です。

「Warm Blouson V1」は現在、machi-yaにてプロジェクト公開中です。お得な「超早割」などのリターンは数に限りがあるようなので、「軽くて暖かい」新体験をご所望の方は、早めにチェックしておくことをおすすめします！

