¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡Û½éÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡Ö2026 World Baseball Classic(TM)¡×ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡× ¥ì¥×¥ê¥«¥¥ã¥Ã¥×¤ò´Þ¤àÁ´64¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¤Ï¡¢3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö2026 World Baseball Classic(TM)¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢Á´64¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤ª¤è¤Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¥¹¥È¥¢¿·½É¡¦¶äºÂ¡¦½ÂÃ«¡¦²£ÉÍ¡¦ÀéÍÕ¡¦¿´ºØ¶¶¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¤È¤·¤Æ½éÅ¸³«¤È¤Ê¤ëÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥¥ã¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¦¥§¥¢44·¿¡¢¥¥Ã¥º¥Ø¥Ã¥É¥¦¥§¥¢12·¿¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë6·¿¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼2·¿¤Î·×64¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£Âç²ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¤Ï¡¢¡Ö2026 World Baseball Classic(TM)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò½ü¤¯Á´»²²Ã¹ñ¤Î¸ø¼°Áª¼êÍÑ¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡ÊÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò½ü¤¯Á´»²²Ã¹ñ¤Î¸ø¼°Áª¼êÍÑ¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡Ë¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¤òÈï¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Ê¤ª¡¢Âç²ñ´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢º£¸å¤â¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤ò½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£