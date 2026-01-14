【4年前】Appleが日本で車を開発していたかも。幻だったけど
2022年1月14日、「Apple Carの設計、実は日本メーカーに披露されていた？」を掲載しました。Apple（アップル）が開発する自動車に、当時は「2025年には発売されるかも」とすぐ手が届きそうな未来へ期待が高まりました。
しかし、自動車分野でのAppleのパートナーはなかなか見つからず、2024年にはEV開発計画は白紙に。Bloomburgによれば、関わっていたスタッフは生成AIプロジェクトへ異動という幕切れを迎えました。
夢のガジェットがすべて形になるわけじゃない。でも、その挑戦の過程があったからこそ、今のApple IntelligenceなどのAI技術に繋がっているのかも…と、幻に思いを馳せてしまいます。
今日の記事：Apple Carの設計、実は日本メーカーに披露されていた？
掲載日：2022年1月14日
著者：塚本直樹
（以下、元記事を再編集のうえ掲載します）
どんな感じなんだろう…。
昨年からにわかに報道が増えてきた、Appleが作る自動車｢Apple Car｣。いまだにその姿が見えませんが、私のようにスマートフォンからノートパソコン、イヤホンまでAppleブランドで統一しているApple野郎だと、やはり気になります。Tesla（テスラ）を今買ってしまうか、それともApple Carを待つべきか…実に悩ましいです。
そんなApple Carに関して、日本メーカーに回路図などの設計が披露されていたという気になるニュースをNikkei Asiaが伝えています。
2020年の1月にAppleのパーツマネージャーを名乗る人物が、日本の自動車部品メーカーのサンデンに電気自動車の回路図やエアコンの部品を披露したとのこと。サンデンは中国ハイセンスのグループ企業で、自動車用エアコンや自動販売機、エコキュートなどを生産しています。
ただ残念なことに、サンデンは2020年6月に事業再生手続きを開始しており、Apple Carに関する提携の話もフェードアウトしてしまったとのこと。ふむむ、これまでの報道どおり、Apple Carの生産パートナー探しは難航しているようですね。
テスラが電気自動車メーカーとして一定の地位を築くまでにはイーロン・マスクCEOの地のにじむような努力があったように、いかにAppleといえどそう簡単なストーリーではありません。噂では2025年にもApple Carの発売が予定されているようですが、他の自動車メーカーに並ぶ完成度に達するまでには5年〜10年くらい気長に見守る必要があるかもしれませんね。
Source: Nikkei Asia via MacRumors
