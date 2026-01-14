【ユニクロ新作】キターーーッ！ 40・50代こそ狙いたい「即戦力パンツ」

まだまだ寒さは残るものの【ユニクロ】の店頭には春を感じさせる新作が続々とお目見え中。そんな今狙いたいのは、すぐ穿けて、季節をまたいでも活躍してくれそうな“即戦力パンツ”です。きれい見えと快適さを両立したデザインなら、40・50代のコーデにも無理なくフィットしてくれるかも。

細身でスッキリ見えながらも動きやすさ◎

【ユニクロ】「感動スリムパンツ」\3,990（税込）

細身シルエットとセンタープレス入りのデザインで、脚をすっときれいに見せてくれそうなパンツ。見た目にはきちんと感がありながら、ストレッチのきいた素材で動きやすさも期待できます。外からはウエストゴムが見えないのも嬉しいポイント。お仕事にも使える即戦力パンツを探している人にぴったりです。1月中旬発売予定。

おしゃれさと気軽さのバランスがGOOD

【ユニクロ】「ナイロンキュロット」\3,990（税込）

扱いやすそうなナイロン素材に、ワイドなシルエットでリラクシーに穿けるミディ丈キュロット。一見スカートのようにも見えるラインで、上品カジュアルにも馴染みそうです。セーターやジャケットとの組み合わせなら、今すぐ活躍してくれる予感。厚手トップスや重ためアウターの“引き算役”として、コーデ全体を軽やかにまとめてくれそうです。2月中旬発売予定。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M