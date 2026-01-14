UHB北海道文化放送の柴田祐里菜アナウンサー(26)が13日、自身のインスタグラムを更新。初めてワカサギ釣りを体験したことを報告した。



【写真】真剣な表情も魅力的です

「朱鞠内湖で、人生初の #ワカサギ釣り！」と投稿。「一面に広がる雪景色と、朱鞠内湖のスケールの大きさに驚き！『たくさん釣るぞー！』と意気込んでいましたが、お昼過ぎからのスタートだったので、時間帯もあり、なかなか釣れず…(隣のテントの方は、午前中に100匹以上も釣ったそう…！)」と記した。



続けて「そろそろ帰ろうかなと思っていたところ、漁協の方がワカサギがよく釣れている場所へ案内してくださり、なんと30分ほどで16匹ゲット…！」とつづり、釣ったワカサギと“ドヤ顔"の柴田アナの写真を掲載。「テントを張って、ドリルで氷に穴を開けるところから始まり、釣れた瞬間の喜びまで…すべてが新鮮で、とにかく楽しかったです！」と振り返った。



また、「雪の多い地域なので、行かれる際は、天候状況や運転などに十分お気をつけください」と呼びかけ、「食べるのも初めてのワカサギは、お家に帰って天ぷらにして美味しくいただきました」とした。



フォロワーからは「可愛い」、「楽しそうやしめっちゃ美味そう」、「やば！かわよ過ぎる」、「笑顔がとてもいいですね」などの声が寄せられた。



柴田アナは1999年9月3日生まれ、26歳。大阪府出身。大阪府立大学卒業後、2023年にUHB北海道文化放送に入社した。



（よろず～ニュース編集部）