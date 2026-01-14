¶ñºà¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶ËÌ£¤âÅÐ¾ì¡ªPLANT¤Î¡Ø·ÃÊý´¬¡Ù
³ô¼°²ñ¼ÒPLANT¡ÊÊ¡°æ¸©ºä°æ»Ô¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎPLANT³ÆÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö2026Ç¯ ·ÃÊý´¬¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤Ç5¡óOFF¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ä³¤Á¯´¬¤¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPLANT¡Ø·ÃÊý´¬¡Ù
Í½ÌóÄùÀÚÆü¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¤ªÅÏ¤·Æü¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦2Æü¡Ê·î¡Ë¡¦3Æü¡Ê²Ð¡Ë
2026Ç¯¤Î·ÃÊý¡§ÆîÆîÅì¡ÊÆîÈùÅì¡Ë
º£Ç¯¤ÎÀáÊ¬¤Ë¸þ¤±¡¢PLANT¤Ç¤Ï¸·ÁªÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î·ÃÊý´¬¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPLANT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¶ËÌ£·ÃÊý´¬¡×¤ä¡Ö¼·Ê¡·ÃÊý´¬¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¡£
º£Ç¯¤Î·ÃÊý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆîÆîÅì¡×¤ò¸þ¤¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ´Ý¤«¤Ö¤ê¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤ò¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤ªÆÀ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¸ÂÄê¤Î¡Ö2¤Ä¤ÎÆÃÅµ¡×
1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤ÎÆÃÅµ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1.¡ÚËÜÂÎ²Á³Ê¤«¤é5¡óOFF¡Û
¥«¥¿¥í¥°·ÇºÜ¤Î¾¦ÉÊ¤ò´ü´ÖÃæ¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½¼¨²Á³Ê¤«¤é5¡ó³ä°ú¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
2.¡Ú¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤¿¤ÏP-POINT¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»öÁ°Í½Ìó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Á³ÊÌÌ¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
PLANT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¶ËÌ£·ÃÊý´¬
²Á³Ê¡§1,580±ß¡ÊÀÇ¹þ1,706±ß¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÂÀ¤µÌó7cm¡ßÄ¹¤µÌó18cm
PLANT¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î·ÃÊý´¬¡£
ËÜËî¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¿ô¤Î»Ò¡¢ÈÁÎ©¡¢³¤Ï·¡¢¹È¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë¤Ê¤É¡¢13¼ïÎà¤Î¶ñºà¤òìÔÂô¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¸ý¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ë¡¢ËþÂ´¶¤Î¹â¤¤°ìËÜ¡£
¼·Ê¡·ÃÊý´¬
²Á³Ê¡§498±ß¡ÊÀÇ¹þ537±ß¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÂÀ¤µÌó5cm¡ßÄ¹¤µÌó18cm
¡Ö¼·Ê¡¿À¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢7¼ïÎà¤Î¶ñºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÄêÈÖ¤Î·ÃÊý´¬¡£
¸ü¾Æ¶Ì»Ò¡¢¹âÌîÆ¦Éå¡¢¤«¤ó¤Ô¤ç¤¦¡¢ÄÇÂû¼Ñ¡¢¤ª¤Ü¤í¡¢¤¤å¤¦¤ê¡¢¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ü¤³¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅýÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â±ü¿¼¤¤°ìÉÊ¡£
¥µ¡¼¥â¥ó¿Æ»Ò·ÃÊý´¬
²Á³Ê¡§1,380±ß¡ÊÀÇ¹þ1,490±ß¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÂÀ¤µÌó6cm¡ßÄ¹¤µÌó18cm
¿Íµ¤¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¤È¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿Æ»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁêÀ¤ò³Ú¤·¤á¤ë·ÃÊý´¬¡£
¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥Ï¥é¥¹¡¢¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ü¾Æ¶Ì»Ò¤ä¤¤å¤¦¤ê¡¢ÂçÍÕ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤Á¯¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ìÔÂô¤Ê¹½À®¡£
¤ªÆÀ¤ÊÍ½Ìó´ü´Ö¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÀáÊ¬¤Î¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPLANT¡Ø·ÃÊý´¬¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
