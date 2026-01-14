¡Ö²¿»þº¢¡©¡×¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¥·¥ã¥ì¡Ö-ÂÔ³×(¤Þ¤Á¤«¤¯)-¡×Âç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¥·¥ã¥ì¤Ï¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤ÎÂÔ¤Á»þ´ÖÉ½¼¨¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö-ÂÔ³×(¤Þ¤Á¤«¤¯)-¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤ÎÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ³ÆþÅ¹ÊÞ¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¡ÖÌÜ°Â»þ¹ïÉ½¼¨¡×¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞ¡×¡ÖÇØ·Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡×¤Î3¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£
ÍøÊØÀ¤ÈÆÈ¼«À¤ò¹â¤á¤ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ì¡Ö-ÂÔ³×(¤Þ¤Á¤«¤¯)-¡×Âç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¥·¥¹¥Æ¥àÌ¾¡§ÂÔ¤Á»þ´ÖÉ½¼¨¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö-ÂÔ³×(¤Þ¤Á¤«¤¯)-¡×
¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¼Â»Ü»þ´ü¡§2025Ç¯12·î
²Á³Ê¡§´°Á´ÌµÎÁ¡Ê½é´üÈñÍÑ¡¦·î³ÛÈñÍÑ¡¦¹¹¿·ÈñÍÑ¤¹¤Ù¤Æ0±ß¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://rxwaittime.com/
¡Ö-ÂÔ³×-¡×¤Ï¡¢Ìô¶É¡¢ÉÂ±¡¡¢ÈþÍÆ¼¼¡¢°û¿©Å¹¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤Ê¤É¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤è¤ê»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤È¡¢Å¹ÊÞ¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·µ¡Ç½1¡ÛÌÜ°Â»þ¹ïÉ½¼¨µ¡Ç½¡Ê¤ªµÒÍÍÂ¦¡Ë
½¾Íè¤Î¡Ö¤¢¤È¡ûÊ¬¡×¤È¤¤¤¦ÂÔ¤Á»þ´ÖÉ½¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°ÆÆâÍ½Äê»þ¹ï¤òÉ½¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤È25Ê¬¡Ê10»þ40Ê¬º¢¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÄ¾´¶Åª¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¼«¿È¤Ç·×»»¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢³°½Ð¤äÂ¾¤ÎÍÑ»ö¤È¤ÎÄ´À°¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·µ¡Ç½2¡Û¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞµ¡Ç½¡Ê¤ªµÒÍÍÂ¦¡Ë
¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÌô¶É¤ä¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÈþÍÆ¼¼¡¢¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ï°ìÍ÷²èÌÌ¤«¤é¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îº®»¨¾õ¶·¤òÁÇÁá¤¯³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¸³è·÷Æâ¤ÎÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·µ¡Ç½3¡ÛÇØ·Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½¡ÊÅ¹ÊÞÂ¦¡Ë
Å¹ÊÞÂ¦¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤«¤é¡¢ÂÔ¤Á»þ´ÖÉ½¼¨²èÌÌ¤ÎÇØ·Ê²èÁü¤ä¿§¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸ÇÄê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ¤Î¥í¥´¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¡¢ÆâÁõ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²èÌÌºî¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞ¤ÎÆÈ¼«À¤òÉ½¸½¤·¡¢ÍèÅ¹µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
2025Ç¯10·î¤ÎÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹°ÊÍè¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¡Ö²¿»þº¢¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÊ£¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò°ìÍ÷¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×Ë¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤È¸ÜµÒÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿·µ¡Ç½¤ò´Þ¤á¡¢º£¸å¤â´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤ÎÄó¶¡¤òÌóÂ«¡£
ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¡Ö²ÁÃÍ¤¢¤ë»þ´Ö¡×¤ØÊÑ¤¨¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¥·¥ã¥ì¡Ö-ÂÔ³×(¤Þ¤Á¤«¤¯)-¡×Âç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
