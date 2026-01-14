トラウデン直美、98歳ドイツの祖父と再会「よく食べる元気なじいちゃんです」
モデルでタレントのトラウデン直美が31日、インスタグラムを更新。「この度、4年間通った大学を卒業しました」と報告した。
【写真】トラウデン直美、98歳祖父と2ショット
ドイツ人の父親、日本人の母親の元で生まれたトラウデンは、「年末年始、長めのお休みをいただき、両親と共にドイツのおじいちゃんに会いに行きました」と報告。祖父との2ショットを公開している。
祖父は98歳になるというが、「よく食べる元気なじいちゃんです」と食用旺盛であることを明かし、「冬のドイツは10年ぶりくらい？クリスマスを一緒に過ごせて、おじいちゃんはとっても喜んでくれました」と、孫の訪問を喜んでもらえたようだ。
そんなトラウデンは「ドイツで長く暮らした経験はないのだけど、なぜだかやっぱりドイツに行くと、ただいま〜って気持ちになりますね」という心境も明かしている。
引用：「トラウデン直美」インスタグラム（＠naomi_trauden_）
