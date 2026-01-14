劇団四季出身・上川一哉、ワタナベエンターテインメント所属を発表「これからも、演劇を通して想いを届けられる存在でありたい」ファンクラブも開設【コメント全文】
ワタナベエンターテインメントは14日、劇団四季出身のミュージカル俳優・上川一哉（39）が同事務所に所属したと発表した。
【画像】井上芳雄、体調不良でミュージカル休演を延長 東映演劇部のお知らせ
上川は、2005年に劇団四季に入所。「キャッツ」「ウエストサイドストーリー」「ウィキッド」「リトルマーメイド」など多くの作品でメインキャストを演じ、21年に退団した。退団後は「ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル」「ケインとアベル」「ジキルとハイド」などの人気作品に出演。今年3月からは「メリーポピンズ」にバート役での出演が控えている。
所属と同時に上川のオフィシャルファンクラブ「KAZuals」も新たに開設。「KAZuals」という名前には上川の「気取らず、自然体でつながれる場所でありたい。ステージの上だけでなく、日常のふとした瞬間や素の気持ちも共有していけたら」というメッセージが込められている。サイトでは、本人からのメッセージを更新、ミュージカル「メリーポピンズ」大阪公演のチケット先行も行われる。
同事務所は、望海風斗をはじめ、東啓介、新納慎也、豊原江理佳、斎藤瑠希らミュージカル俳優も数多く在籍している。上川は「これからも、演劇を通して想いを届けられる存在でありたいと思っていますので、今後の活動を温かく見守っていただけたらうれしいです」などとコメントしている。
■上川一哉コメント
このたび、ワタナベエンターテインメントに所属することとなりました。
これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、演劇の力を信じて、挑戦する気持ちを何よりも大切に、日々の表現に向き合っていきたいと思っています。
一つひとつの出会いと作品に真摯に向き合い、覚悟をもって歩み続けてまいります。
これからも、演劇を通して想いを届けられる存在でありたいと思っていますので、今後の活動を温かく見守っていただけたらうれしいです。
■上川一哉プロフィール
上川一哉（かみかわ・かずや）
島根県出身。1986年10月7日生まれ。
05年劇団四季に入所。「キャッツ」「ウエストサイドストーリー」「ウィキッド」「リトルマーメイド」など多くの作品でメインキャストを演じ、21年に退団。
退団後は「ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル」「ケインとアベル」「ジキルとハイド」などの人気作品に出演。
今年3月からは「メリーポピンズ」にバート役での出演が控える。
【画像】井上芳雄、体調不良でミュージカル休演を延長 東映演劇部のお知らせ
上川は、2005年に劇団四季に入所。「キャッツ」「ウエストサイドストーリー」「ウィキッド」「リトルマーメイド」など多くの作品でメインキャストを演じ、21年に退団した。退団後は「ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル」「ケインとアベル」「ジキルとハイド」などの人気作品に出演。今年3月からは「メリーポピンズ」にバート役での出演が控えている。
同事務所は、望海風斗をはじめ、東啓介、新納慎也、豊原江理佳、斎藤瑠希らミュージカル俳優も数多く在籍している。上川は「これからも、演劇を通して想いを届けられる存在でありたいと思っていますので、今後の活動を温かく見守っていただけたらうれしいです」などとコメントしている。
■上川一哉コメント
このたび、ワタナベエンターテインメントに所属することとなりました。
これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、演劇の力を信じて、挑戦する気持ちを何よりも大切に、日々の表現に向き合っていきたいと思っています。
一つひとつの出会いと作品に真摯に向き合い、覚悟をもって歩み続けてまいります。
これからも、演劇を通して想いを届けられる存在でありたいと思っていますので、今後の活動を温かく見守っていただけたらうれしいです。
■上川一哉プロフィール
上川一哉（かみかわ・かずや）
島根県出身。1986年10月7日生まれ。
05年劇団四季に入所。「キャッツ」「ウエストサイドストーリー」「ウィキッド」「リトルマーメイド」など多くの作品でメインキャストを演じ、21年に退団。
退団後は「ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル」「ケインとアベル」「ジキルとハイド」などの人気作品に出演。
今年3月からは「メリーポピンズ」にバート役での出演が控える。