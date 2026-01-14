歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。ファンと一緒に犬の支援を行ったことを報告しました。夏のライブと冬のディナーショーで販売したグッズの売上の一部を寄付したとのことです。

【写真を見る】【工藤静香】ファンと共にライブ・ディナーショーのグッズ売上を寄付 犬たちの支援に 日本補助犬協会から感謝状





工藤さんは「皆さんと一緒に寄付をさせていただいた」と述べ、これまでと同様にインスタグラムで支援の様子を紹介しています。

1枚目に写っているのは訓練犬のJくんで、訓練センターに大型洗濯機を寄贈したことを明かしました。センターでは毎日、犬たちの毛布や温かい服をたくさん洗濯するため、大きな洗濯機があると非常に助かるとのことです。









続けて、日本補助犬協会の老犬リハビリホームには、ふかふかのベッドを寄付。2枚目の写真には、元盲導犬のNちゃん、最近入所した元介助犬のWくん、老犬ホームの管理犬のIちゃんが写っています。この施設は、かつて介助犬や盲導犬として人々を支えてきた犬たちの老後の生活の場となっています。









日本補助犬協会からは、「この度も犬達に、多くの皆様方の温かいお気持ちをお届けいただき、本当にありがとうございました」と感謝の言葉が寄せられています。特に洗濯機は、日中頻繁に使用しており、大型を寄贈いただいたことでスタッフも助かっているとのことです。









協会の老犬ホームでは昨年、19歳5か月の元盲導犬フェイちゃんを看取ったことも明かされ、Wくん（ウィル君）たちにもフェイちゃんのように長生きしてほしいと願いながら世話をしているとの思いが綴られていました。









工藤さんは最後に「皆様、ご協力ありがとうございました」と感謝の言葉を述べ、投稿を締めくくっています。









この投稿に、「一時的な話題作りでは無く、継続して愛を注いでおられるしーちゃん。改めて尊敬します」「しーちゃんの素敵な心遣いがワンちゃん達に喜ばれて嬉しいです」「静香さんのおかげで少しでも貢献することができて嬉しいです」「素晴らしい支援 見せてくれてありがとうございます」「こうした温かい想いの輪が これからも広がって欲しいです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】