◇NBA レイカーズーホークス（2026年1月13日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が13日（日本時間14日）の本拠地ホークス戦で8戦ぶりに復帰。第1Qから途中出場した。

第1Qから出場機会が訪れた。残り6分30秒に8戦ぶりのコートに立った。残り5分29秒にリバースレイアップを決めて復帰後初得点。残り2分45秒にはフリースロー付近からプルアップのジャンプシュートを沈めた。残り1分30秒でベンチに下がった。

第2Qもベンチスタート。残り4分5秒から途中出場したが、得点には絡めなかった。前半は4得点1リバウンドを記録した。

チームは81―60と大量リードで前半を折り返した。

昨年12月28日（同29日）の本拠地キングス戦後、チームに右ふくらはぎの張りを訴えた八村。そこから数試合欠場する中で、診断結果は右ふくらはぎの肉離れだった。

欠場が続く中で、12日（同13日）の敵地キングス戦で7戦ぶりにベンチ入り。しかし2連戦だったため、JJ・レディックHCは「試合前に温存することを決めた。厳しい出場制限をつける」と出場機会がなく本拠地ホークス戦に備えた。

ホークス戦前の会見でもレディックHCは「出場時間は20分未満になる」と起用法を明かした。