麻雀に数々あるレア現象の中でも、これはかなり珍しい。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月13日の第1試合で136枚のうち3枚しか入っていない赤牌が3連続で出現するというシーンが見られ、ファンの間でも大きな話題になった。

【映像】確率は約0.0327％ 激レアな「赤牌3連続」

めったに見られない現象が起きたのは南1局。6巡目にリーチを打っていたBEAST X・中田花奈（連盟）が7巡目に持ってきたのは赤5筒だった。カン5索待ちだったため、これをツモ切ると下家の赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が引き込んだのが赤五万。さらにその下家のU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）は、赤5索を持ってきた。

これで赤5筒、赤五万、赤5索と3連続で赤牌が出ることに。麻雀牌は4枚1セットのため、4枚中3枚が続けて出現する可能性もあるが、今回は3枚しかない赤牌が3枚続けて出ただけにさらに可能性は低い。ファンからも「すげぇ！」「赤い三連星」「そんな事ある？」「赤赤赤」といった興奮気味のコメントが続々と寄せられれていた。なお赤牌が3連続で山に積まれている確率は約0.0327％（1／3060）だとされている。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

