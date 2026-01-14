LOVE PSYCHEDELICOが、25周年記念アルバム『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS』をメジャーデビュー記念日である4月21日にリリースする。

本作は、25年のキャリアを通して生み出されてきた多くの楽曲の中から、メンバー NAOKIが厳選し、自身の手によって、作曲時のイメージにより忠実なサウンドに再ミックス（＝“Naked New Mix”）した、LOVE PSYCHEDELICOの“当時脳裏に描いていた本来の、本当の完成形”となった9曲を収録したセルフリミックスアルバムだ。

「Your Song」「Last Smile」、1stシングル「LADY MADONNA ～憂鬱なるスパイダー～」のカップリング「FLY」、2001年に発売されCMソングにもなったシングル「Free World」とカップリング「“O”」、2004年に発売された3rdアルバム『LOVE PSYCHEDELICO III』に収録されている「Hello」、2013年に発売された6thアルバム『IN THIS BEAUTIFUL WORLD』に収録されている「It's Ok, I'm Alright」「Bye Bye Shadow」、2017年にリリースされた7thアルバム『LOVE YOUR LOVE』に収録されている「Love Is All Around」といった9曲の楽曲が、“Naked New Mix”として装いも新たに収録される。

本作はCD、完全生産限定アナログ盤、完全生産限定カセットテープ、配信の4形態でリリース。VICTOR ONLINE STOREでは、完全生産限定ボックスセット『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box』がリリースされる。ボックスセットには、CD、アナログ盤、カセットテープの他に、本作を記念してデザインされたオリジナル半被“LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Happi Coat”が付属する。

また、ボックスセットを1月14日正午～2月15日23時59分までに予約すると、抽選で50名を、セルフリミックスを行ったNAOKIが参加の上、本作をひも解く『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS スペシャル・リスニングイベント』に招待する特典も。なお、応募者にはもれなくオリジナルステッカーもプレゼントされる。

さらに本作のリリースに先行して、本日1月14日より「Your Song （Naked New Mix）」が配信開始された。

なおLOVE PSYCHEDELICOは、全国ツアー『LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour』を2月28日より開催。チケットは現在一般発売中だ。

・NAOKI コメント

LOVE PSYCHEDELICOには、デビュー当時、学生のアマチュア時代に製作したデモテープがそのまま作品としてリリースされた楽曲も数多くありました。

今回のリミックスプロジェクトでは、そういった初期の作品を中心に、自分達でミックス作業を手掛けていない時代の音源について、「当時脳裏に描いていた本来の、本当の完成形」に辿り着くべく、イチからミックス作業を行いました。

リミックスとは言っても、新たなサウンドの提案ではなく、あくまでも作曲時のイメージにより忠実な、文字通りNaked Songs、生まれたままの曲達に触れてもらえる機会になると思います。

作り手側からの大いなる言い訳「本当はこうしたかった」という裸の曲達を是非お楽しみください。

（文＝リアルサウンド編集部）