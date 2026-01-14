¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§F&A¡Ù¶½¼ý21²¯±ßÆÍÇË¡¡¿ÀÈë¤ÎÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÀ¸Êª¤ò±Ç¤·¤¿2¼ïÎà¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤â
¡¡Á´¹ñ¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬21²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¿ÀÈë¤ÎÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÀ¸Êª¤ò±Ç¤·¤¿2¼ïÎà¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Á´À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè1°Ì¤Î¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¡£Á°2ºî¤ËÂ³¤¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬±Ç²è¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Î1¤Ä¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë10²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿ËÜºî¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥êー¥º3ºîÁ´¤Æ¤Ç10²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬12²¯3093Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1932²¯±ß ¢¨1¥É¥ë157±ß´¹»»¡¢box office mojoÄ´¤Ù¡Ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÃæ¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬21²¯±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï114Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¡Ê1·î12Æü»þÅÀ¡Ë¡£¸ø³«4½µÌÜ¤È¤Ê¤ë1·î9Æü¤«¤é1·î11Æü¤Î½µËö¤âÍÎ²è¼Â¼ÌNo.1¤ò¥ー¥×¡£ÍÎ²è¼Â¼Ì¤È¤·¤Æ4½µÏ¢Â³No.1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¿ÀÈë¤ÎÀ±¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î¼«Á³¤ËÂ©¤Å¤¯¡¢¥¯¥¸¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸Êª¡Ö¥È¥¥¥ë¥¯¥ó¡×¤È¥¤¥«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸Êª¡Ö¥·¥ª¥ó¡×¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤éÀ½ºî¿Ø¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥¸¥é¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂç¤ÊÀ¸Êª¡Ö¥È¥¥¥ë¥¯¥ó¡×¤Ï¹â¤¤ÃÎÇ½¤ò»ý¤Á¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¤¿¤Á°ì²È¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡£±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥È¥¥¥ë¥¯¥ó¤Î¡ÈÂ²Ä¹¡É¤Ï¡¢ÂÎÄ¹100¥áー¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤È¤ê¤ï¤±Âç¤¤ÊÂÎ¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î½ÓÉÒ¤µ¤È¤É¤¦ÌÔ¤µ¤Ç´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ë¤â¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬¥¤¥«¤Ë»÷¤¿À¸Êª¡Ö¥·¥ª¥ó¡×¡£±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¥·¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¶Àä¥¤¥±¤Æ¤ë¥¤¥«¡×¤ä¡ÖÅ¨¤Ë²ó¤¹¤È½ª¤ï¤ê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
