¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢Âç¾æÉ×¤«¡©¡×¤ï¤º¤«4Æü¤Ç¤Þ¤¿¤â¡ÈDFA¡É¤Ë¢ªÌ¾Á°¤â´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¡¡31ºÐ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬¥É·³40¿ÍÏÈ³°¤Ë
¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¤ï¤º¤«4Æü¤ÇDFA¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸µ¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÎÆâÌî¼ê¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤ò¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¸ø¼¨¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î9Æü¤Ë³ÍÆÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«4Æü¤ÇDFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë31ºÐ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤Ï¡¢ºòµ¨24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.196¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£2Æü¤ËDFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Í¥¹¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë40¿Í¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ÏÈ¤ò¶õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£32ºÐ¤Î¥¤¥Ð¥Í¥¹¤Ï¡¢ºòµ¨91»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.239¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¡¢OPS.653¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î°ì·ï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¸ø¼°X¤Ç¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤ò¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÆóÎÝ¼ê¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤È´Ö°ã¤¨¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡Ø¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢Âç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë³Ê¹¥¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿·¤¿¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¥Ð¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Î¾¼Ô¤È¤â±¦ÂÇ¤Á¤À¤¬¡¢¥¤¥Ð¥Í¥¹¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹»þÂå¡¢º¸Åê¼ê¤Ë¶¯¤¤¡Øº¸¥¥é¡¼¡Ù¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Î¥í¥Ï¥¹¤Ï¡¢ÂÐ±¦Åê¼ê¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]